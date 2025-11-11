Экс-министр экономики, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов объявил о сложении своих полномочий члена наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 11 ноября.

Подробности

«Я слагаю свои полномочия члена наблюдательного совета «Энергоатома». Сегодня, 11 ноября, я подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета», – написал Милованов.

По его словам, он предлагал принять два решения:

Временно отстранить всех должностных лиц, имена которых фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса.

Создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля, с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.

Милованов считает заявления НАБУ, журналистские расследования и общественное внимание достаточным поводом для решительных шагов, ведь именно для этого существует наблюдательный совет. Он заявил, что на заседании наблюдательного совета решение было принято, но оно формальное.

«Слушали команду, где «все хорошо». Нас часами убеждали, что угроз нет. Это глубокая несостоятельность», – добавил он.

Контекст

10 ноября утром НАБУ объявило о проведении масштабной спецоперации «Мидас», направленной на разоблачение коррупционных схем в энергетическом секторе, в частности в НАЭК «Энергоатом».

По данным бюро, контрагентам компании принудительно навязывали оплату «откатов» во избежание искусственной блокировки платежей за предоставленные услуги или поставленную продукцию, а также для сохранения статуса поставщика. В среде эту схему называли «шлагбаум».

В рамках дела задержаны пять человек, семеро поставлены в известность о подозрении. Среди них: бизнесмен – организатор преступной схемы, известный на записях НАБУ как Карлсон; экс-советник министра энергетики, фигурирующий как Рокет; исполнительный директор по физической защите и безопасности НАЭК «Энергоатом» по прозвищу Тенор; четверо участников бэк-офиса занимались легализацией полученных средств.

НАБУ и САП заявили, что задокументировали передачу средств бывшему вице-премьер-министру Украины. Имя должностного лица не разглашается, в материалах дела он проходит под псевдонимом Че Гевара.

Общая сумма переданных средств – $1,2 млн и почти €100 000 наличными. Последний транш в размере $500 000, по данным НАБУ, получила жена Че Гевары уже после того, как он получил статус подозреваемого.

11 ноября наблюдательный совет «Энергоатома» сообщил, что созывает внеочередное заседание для оценки ситуации, связанной с расследованием НАБУ.