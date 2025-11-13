Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления НАЭК «Энергоатом» Якоба Хартмута и еще ряд чиновников компании. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Подробности
- Решение было принято на основании материалов, полученных от Национального антикоррупционного бюро.
- Временному исполняющему обязанности председателя правления Кабмин поручил отстранить главного консультанта президента «Энергоатома» Дмитрия Басова – ему уже сообщили о подозрении.
- Также устранен еще ряд работников, причастность которых к совершению преступлений проверяют правоохранители: директора по финансам и бюджетированию, директора по правовому обеспечению, руководителя обособленного подразделения «Централизованные закупки».
- «Если в ходе расследования НАБУ будет выявлена причастность других работников к совершению преступления, и.о. председателя правления обязан их отстранить и содействовать в расследовании в отношении этих лиц», – отметила Свириденко.
Контекст
10 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы вывода денег из государственной компании «Энергоатом» на около $100 млн. По делу фигурируют люди из окружения президента Владимира Зеленского, действующие министры и работники «Энергоатома».
По версии следствия, в «Энергоатоме» действовала схема «шлагбаум»: контрагентов заставляли платить «откаты» в размере 10–15% от суммы контрактов. В случае отказа им угрожали блокировкой платежей или исключением из списка поставщиков. По делу упоминаются заместитель руководителя Фонда государственного имущества и бывший сотрудник правоохранительных органов – они, по утверждению НАБУ, влияли на кадровые решения, тендеры и финансовые потоки через свои связей в Минэнерго и самой компании.
В рамках дела семи лицам объявлено подозрение, задержаны пять человек. НАБУ не раскрывает имен фигурантов дела. На пленках стражей порядка, по утверждению нардепа от «Голоса» Ярослава Железняка, фигурируют: Карлсон – совладелец компании «Квартал 95» Тимур Миндич; Профессор – министр юстиции, бывший министр энергетики Герман Галущенко; Тенор – исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатом», бывший сотрудник генпрокуратуры Дмитрий Басов; Рокет – бывший советник Галущенко Игорь Миронюк.
Forbes Ukraine ведет хронику событий вокруг операции, получившей название «Мидас».
