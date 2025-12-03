Сьогодні, 3 грудня, буде звільнена «значна частина» складу наглядових рад державних енергетичних та оборонних компаній, а нові члени будуть призначені вже у грудні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами обговорення з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко кадрового перезавантаження в енергетичній сфері.

Деталі

Це стосується «Центренерго», «Оператора ГТС України», «Оператора ринку», «Українських розподільних мереж» та Енергетичної компанії України.

Зеленський доручив міністру оборони Денису Шмигалю провести невідкладне оновлення наглядових рад у оборонній сфері. Свириденко він зобов’язав інформувати міжнародних партнерів про кроки уряду, спрямовані на зміцнення довіри до українських інституцій.

Контекст

13 листопада Свириденко оголосила про початок аудиту всіх державних компаній України, з особливим акцентом на енергетичний сектор. Того самого дня вона внесла до Верховної Ради подання про звільнення Германа Галущенка з посади міністра енергетики та Світлани Гринчук з посади міністра юстиції.

Тимофій Милованов, який раніше був радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака (листопад 2020 – вересень 2021), а також членом наглядових рад «Енергоатому» та «Укроборонпрому», нині очолює Київську школу економіки (KSE). Він залишає наглядову раду «Укроборонпрому» після того, як раніше вже вийшов зі складу ради «Енергоатому».

Конкурс на посаду керівника «Оператора ГТС України» призупинено, повідомила премʼєрка. Таке рішення ухвалене після оприлюднення НАБУ матеріалів щодо можливих зловживань у НАЕК «Енергоатом», де фігурує одна з фіналісток конкурсу. Свириденко наголосила, що продовження відбору в таких умовах суперечить принципам прозорості, доброчесності та довіри до процедури. Відбір відновлять після додаткової перевірки доброчесності всіх кандидатів.

16 листопада Зеленський анонсував перезавантаження керівництва АРМА, Фонду держмайна та інших установ у сфері енергетики. Премʼєрка повідомила, що уряд готує рішення про оновлення державних органів у цій сфері, зокрема НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання, Державної інспекції енергетичного нагляду та Фонду держмайна.

Також у АРМА проведуть внутрішню перевірку співробітників, згаданих у матеріалах НАБУ, та ухвалять відповідні кадрові рішення.