Зеленський підписав закон про закупівлю реакторів для Хмельницької АЕС

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11392, за яким надається дозвіл АТ «НАЕК «Енергоатом» придбати у Болгарії обладнання для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій атомній електростанції. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України 13 березня.

Деталі

Зазначається, що документ встановлює правові підстави та надає дозвіл на придбання визначеного обладнання, з огляду на «стратегічне значення атомної енергетики для України».

Очікується, що це допоможе компенсувати втрачені потужності енергосистеми через окупацію Запорізької АЕС та масовані ракетні атаки з боку Росії.

Контекст

Переговори щодо закупівлі реакторів для Хмельницької атомної електростанції стартували в липні 2023 року після того, як парламент Болгарії надав повноваження міністру енергетики вести перемовини з Україною про продаж обладнання, спочатку призначеного для скасованого проєкту АЕС «Белене». Цей проєкт Болгарія офіційно зупинила ще у 2012 році. Для реалізації угоди Україні необхідно було ухвалити закон про будівництво енергоблоків №3 та №4 ХАЕС.

У квітні 2024 року уряд вніс відповідний законопроєкт №11146, який 17 червня підтримав парламентський комітет з питань енергетики. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук тоді заявив про наявність широкої підтримки серед депутатів.

Втім, уже 18 червня документ несподівано зняли з розгляду в сесійній залі. Член енергетичного комітету Андрій Жупанин розкритикував ініціативу, наголосивши, що купівля реакторів, вироблених російським «Росатомом» для болгарського проєкту «Белене», суперечить інтересам України.

Зрештою, 17 грудня Верховна Рада повністю відмовилась від розгляду цього законопроєкту. А вже 23 січня 2025 року НАБУ порушило кримінальну справу щодо можливої розтрати 430 млн грн, пов’язаної з підготовкою до будівництва нових енергоблоків.

Попри критику, 4 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський підкреслив, що добудова Хмельницької АЕС є пріоритетом для енергетичної незалежності країни та стабільності регіону.

В результаті, 11 лютого Верховна Рада ухвалила новий законопроєкт №11392, який офіційно дозволяє «НАЕК «Енергоатом» придбати у Болгарії обладнання для завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 ХАЕС.