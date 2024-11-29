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Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками Михаила Драпатого. Что о нем известно

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Новым командующим Сухопутными войсками стал генерал-майор Михаил Драпатый. Фото: скриншот с видео armyinform.com.ua

Новым командующим Сухопутными войсками стал генерал-майор Михаил Драпатый. Фото: скриншот с видео armyinform.com.ua

Президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками генерал-майора Михаила Драпатого, его заместителем – полковника Олега Апостола, об этом он сообщил по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего 29 ноября. Драпатый заменит на этом посту генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

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Ключевые факты

  • Зеленский подчеркнул, что Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил.
  • Полковник Апостол, по словам президента, является опытным командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. «Оба доказали свою эффективность в боях», – подчеркнул президент.
  • По словам Зеленского, главная задача Драпатого – существенно повысить боеспособность армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных силах Украины.
  • «Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства», – пояснил президент.
  • В начале осени Драпатого рассматривали как возможного преемника Сырского в случае провала Курской операции украинских войск, рассказывал в октябре Forbes Ukraine собеседник в ОП.

Контекст

Драпатый снискал славу еще в 2014 году, когда командовал 2-м мехбатом 72-й ОМБр. Тогда БМП под его командованием на скорости прорвала баррикаду в Мариуполе. Уважение среди военных Драпатый получил, когда вывел два батальона из окружения на Луганщине, так называемого Изваринского котла.

Драпатый также воевал в составе 30-й ОМБр, был комбригом 58-й ОМПБр, учился в Нацуниверситете обороны имени Черняховского. Также был командующим ОУВ «Херсон».

В феврале бригадный генерал Михаил Драпатый стал заместителем начальника Генштаба, его направлением была подготовка военных.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк в рядах ВСУ более 30 лет – с 1991-го. С 2010 по 2015 год командовал 24-й ОМБр, которая участвовала в боях на Донбассе. После учебы в Нацуниверситете им. Черняховского – командовал ОК «Запад». В 2020-м стал руководителем подготовки в Сухопутных войсках, а с июля 2021-го – командующим Операцией объединенных сил на Донбассе. Полномасштабную войну встретил в качестве командующего ОС на востоке Украины. На другой день отдал приказ атаковать ракетой «Точка-У» российский аэродром Миллерово в Ростовской области, рассказывает Череватый.

Павлюк был главой Киевской военной администрации с марта по май 2022-го, отвечал за оборону столицы. С февраля 2023-го и до назначения командующим Сухопутными войсками работал первым заместителем министра обороны.

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