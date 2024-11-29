Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ Михайла Драпатого. Що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого, його заступником – полковника Олега Апостола, про це він повідомив за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача 29 листопада. Драпатий замінить на цій посаді генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Ключові факти

Зеленський наголосив, що Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

Полковник Апостол, за словами президента, є досвідченим командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. «Обидва довели свою ефективність у боях», – наголосив президент.

За словами Зеленського, головне завдання Драпатого – відчутно підвищити боєздатність армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних силах України.

«Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави», – пояснив президент.

На початку осені Драпатого розглядали як можливого наступника Сирського у разі провалу Курської операції українських військ, розповідав у жовтні Forbes Ukraine співрозмовник в ОП.

Контекст

Драпатий здобув славу ще в 2014 році, коли командував 2-м мехбатом 72-ї ОМБр. Тоді БМП під його командуванням на швидкості прорвала барикаду в Маріуполі. Повагу серед військових Драпатий здобув, коли вивів два батальйони з оточення на Луганщині, так званого Ізваринського котла.

Драпатий також воював у складі 30-ї ОМБр, був комбригом 58-ї ОМПБр, навчався у Нацуніверситеті оборони імені Черняховського. Також був командувачем ОУВ «Херсон».

У лютому бригадний генерал Михайло Драпатий став заступником начальника Генштабу, його напрямком була підготовка військових. Детальніше про це – читайте тут.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк у лавах ЗСУ понад 30 років – з 1991-го. З 2010 до 2015 року командував 24-ю ОМБр, яка брала участь у боях на Донбасі. Після навчання в Нацуніверситеті ім. Черняховського – командував ОК «Захід». У 2020-му став керівником підготовки у Сухопутних військах, а з липня 2021-го – командувачем Операції об’єднаних сил на Донбасі. Повномасштабну війну зустрів як командувач ОС на сході України. На другий день віддав наказ атакувати ракетою «Точка-У» російський аеродром Міллерово у Ростовській області, розповідає Череватий.

Павлюк був головою Київської військової адміністрації з березня по травень 2022-го, відповідав за оборону столиці. З лютого 2023-го і до призначення командувачем Сухопутних військ працював першим заступником міністра оборони.