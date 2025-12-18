Президент України Володимир Зеленський сумнівається, що російський диктатор Володимир Путін зможе продовжувати війну в тих самих масштабах, як це було раніше. За його словами, в обговоренні мирного плану залишаються розбіжності в питаннях територій і використання російських активів. Головне з розмови президента під час спілкування із журналістами у чаті Офісу президента.

Ключові факти

«Я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього», – сказав Зеленський.

Він вважає, що зараз натяків на те, що росіяни відмовляються від мирної угоди, немає. Він зазначив: американські колеги стверджують, що Путін нібито хоче закінчення війни.

Стабільне фінансування України і зменшення притоку грошей до РФ стимулюватимуть Путіна до припинення війни, а зменшення фінансування України натомість ставить дипломатичний трек під загрозу, переконаний президент.

Україна використовуватиме фінансування, отримане із заморожених активів РФ, на підтримку армії, військового виробництва та закупівлю ракет протиповітряної оборони у США в разі продовження війни і на відбудову в разі її припинення.

Зеленський заявив, що американці чекають на українську делегацію 19–20 грудня і, ймовірно, на переговорах будуть ще присутні європейці.

Розбіжності в питаннях територій та використання активів РФ ще залишаються, повідомив президент.

Зеленський вважає несправедливим запропонований США «компроміс» про поділ ЗАЕС на трьох.

Україна наполягає, що чисельність ЗСУ має залишатися не менш ніж 800 000, повідомив президент.

Контекст

15 грудня в Берліні пройшов другий раунд переговорів президента України Володимира Зеленського та української делегації з представниками президента США Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Підбиваючи підсумки зустрічі, Зеленський зазначив, що діалог був складним, але результативним.

За словами Зеленського, Київ очікує на підготовку п’яти документів за підсумками переговорів, частина з яких буде присвячена гарантіям безпеки. Йдеться про рішення, що мають пройти затвердження в Конгресі США та передбачати механізми, подібні до п’ятої статті НАТО. Президент України наголосив, що військові команди обох країн детально опрацьовують ці питання і сторони вже наблизилися до формування «сильних гарантій».