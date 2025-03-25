Зеленский: В обновленном проекте соглашения с США о недрах атомных электростанций нет

США готовят новый проект соглашения с Украиной о разработке полезных ископаемых – там нет вопроса владения атомными электростанциями. Об этом сказал президент Владимир Зеленский 25 марта, общаясь с журналистами.

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По словам Зеленского, это большое соглашение – «так, как они это видят». Вместо рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение, отметил он.

Зеленский подчеркнул, что деталей он еще не видел, но «вопросов атомных станций там нет».

«Я попросил нормально разобраться с этим соглашением, сделать разъяснение всех деталей в этом соглашении, и потом уже нам собраться и понимать, что это уже серьезный документ. Он будет нарабатываться сторонами и идти в парламент на ратификацию», – отметил президент.

Контекст

На прошлой неделе во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп затронул тему энергетики, о чем сообщили госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. По их словам, Трамп подчеркнул, что американские знания в энергетической сфере могут помочь Украине управлять соответствующими объектами, а участие США в собственности станет «самой надежной защитой» для ее энергетической инфраструктуры.

После этого Зеленский уточнил, что разговор касался только Запорожской атомной электростанции, которая с марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов.

Трамп связывает экономическое сотрудничество с безопасностью Украины. Ранее он отмечал, что соглашение о недрах между США и Украиной будет частично служить гарантией безопасности, ведь присутствие американских интересов в Украине может сдерживать агрессию. Это выгодно и для Украины. Они получают определенные гарантии безопасности, потому что мы будем там присутствовать», – подчеркнул он.

24 марта Трамп заявил, что ожидает скорого подписания соглашения о полезных ископаемых.