Трамп предлагает Украине оружие в рамках будущего соглашения о недрах – WSJ

Дональд Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине больше оружия, если получат доступ к ее природным ресурсам. Об этом пишет The Wall Street Journal 23 марта.

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Значительная часть ценных месторождений редкоземельных металлов и других стратегически важных ресурсов находится в оккупированных Россией районах или вблизи зоны боевых действий, отметило издание.

Возможность использования украинских природных богатств будет в значительной степени зависеть от результатов борьбы за восток Украины, где российские войска продвигаются хоть и медленно, но неуклонно, пишет WSJ.

Эксперты подвергают сомнению реалистичность такого плана. Издание отметило, что без стабильного мира добыча ресурсов будет оставаться практически невозможной.

Добыча редкоземельных металлов нуждается в значительных инвестициях, а известные украинские запасы существенно уступают американским по объему, говорят эксперты.

Предложение Трампа перекликается с комментариями его первого срока о том, что огромные минеральные богатства Афганистана могли оплатить войну в той стране.

Военная помощь от США – включая дальнобойные ракеты, современные системы ПВО и постоянные поставки артиллерийских снарядов – помогает Украине защищаться от российского нападения. Если Трамп прекратит поставки оружия, как он предполагал ранее, Украина в скором времени может оказаться перед угрозой военного коллапса, отметило издание.

Контекст

20 марта Дональд Трамп, выступая в Белом доме, объявил, что США намерены заключать соглашения о добыче редкоземельных металлов и минералов в разных странах мира, но Украина занимает особое место в этих планах. «Мы достигаем прогресса в переговорах с Украиной и Россией, и вскоре подпишем соглашение с Украиной о редкоземельных металлах», – заявил он, не раскрывая подробностей.

На этой неделе во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским Трамп затронул тему энергетики, о чем сообщили госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. По их словам, Трамп подчеркнул, что американские знания в энергетической сфере могут помочь Украине управлять соответствующими объектами, а участие США в собственности станет «самой надежной защитой» для ее энергетической инфраструктуры.

Зеленский во время онлайн-брифинга с журналистами в среду уточнил, что разговор касался только Запорожской атомной электростанции, которая с марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов.

Трамп связывает экономическое сотрудничество с безопасностью Украины. Ранее он отмечал, что соглашение о недрах между США и Украиной будет частично служить гарантией безопасности, ведь присутствие американских интересов в Украине может сдерживать агрессию. «Это выгодно и для Украины. Они получают определенные гарантии безопасности, потому что мы будем там присутствовать», – подчеркнул он.