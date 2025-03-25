Зеленський: В оновленому проєкті угоди з США про надра атомних електростанцій немає

США готують новий проєкт угоди з Україною про розробку корисних копалин – там не має питання володіння атомними електростанціями. Про це сказав президент Володимир Зеленський 25 березня під час спілкування з журналістами.

Деталі

За словами Зеленського, це велика угода – «так, як вони це бачать». Замість рамкової угоди розробляється повна угода, зазначив він.

Зеленський наголосив, що деталей він ще не бачив, але «питання атомних станцій там немає».

«Я попросив нормально розібратися з цією угодою, зробити розʼяснення всіх деталей в цій угоді і потім вже нам збиратися і розуміти, що це серйозний вже документ. Він буде напрацьовуватись сторонами і йти до парламенту на ратифікацію», – зазначив президент.

Контекст

Минулого тижня під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп торкнувся теми енергетики, про що повідомили держсекретар Марко Рубіо та радник із національної безпеки Майк Волц. За їхніми словами, Трамп наголосив, що американські знання в енергетичній сфері можуть допомогти Україні управляти відповідними об’єктами, а участь США у власності стане «найнадійнішим захистом» для її енергетичної інфраструктури.

Після цього Зеленський уточнив, що розмова стосувалася лише Запорізької атомної електростанції, яка з березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів.

Трамп пов’язує економічну співпрацю з безпекою України. Раніше він зазначав, що угода про надра між США та Україною частково слугуватиме гарантією безпеки, адже присутність американських інтересів в Україні може стримувати агресію. «Це вигідно і для України. Вони отримують певні гарантії безпеки, бо ми будемо там присутні», – наголосив він.

24 березня Трамп заявив, що очікує на швидке підписання угоди про корисні копалини.