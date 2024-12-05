Зеленский ввел санкции против властей Грузии

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пророссийских властей Грузии, об этом он сказал в утреннем видеообращении 5 декабря.

Ключевые факты

«Только что подписал указ, который дает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину», – объяснил решение Зеленский.

Президент заявил, что в Грузии сейчас протесты именно против этого. Зеленский отметил важность, чтобы «партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о происходящем. И нужно действовать».

По его словам, Украина применила санкции против основателя партии «Грузинская мечта» и бывшего премьер-министра страны Бидзины Иванишвили и его сообщников – 19 человек, «продающих интересы Грузии и людей».

Президент призвал Европу, США и других союзников «действовать так же – действовать принципиально».

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Контекст

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Однако оппозиция и президент Саломе Зурабишвили не признали результаты. Правоохранители открыли 47 уголовных дел, в том числе за вброс бюллетеней на избирательном участке. Международные наблюдатели зафиксировали нарушения, в том числе давление на избирателей и манипуляции. Тбилисский суд отклонил иски оппозиции об аннулировании результатов.

Оппозиционные партии начали бессрочные акции протеста, требуя новых выборов. 28 ноября Европарламент принял резолюцию, не признающую результаты голосования, отметив многочисленные нарушения. Европарламент призвал провести новые выборы под международным наблюдением.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил об отказе от переговоров с ЕС до 2028 года и от бюджетной помощи со стороны Евросоюза.

В Грузии протесты продолжаются седьмой день. Сначала людей вывели на улицы результаты парламентских выборов. На них победила партия «Грузинская мечта», к которой лояльно относится российская власть. Второе дыхание они получили после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе Грузии от переговоров относительно вступления в Евросоюз до 2030 года. При каких условиях у митингов есть шансы на успех, читайте в материале Forbes Ukraine.