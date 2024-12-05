Зеленський ввів санкції проти влади Грузії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти проросійської влади Грузії, про це він сказав у ранковому відеозверненні 5 грудня.

Ключові факти

«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну», – пояснив своє рішення Зеленський.

Президент заявив, що в Грузії зараз протести саме проти цього. Зеленський наголосив на важливості, щоб «партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається. І треба діяти».

За його словами, Україна застосувала санкції проти засновника партії «Грузинська мрія» та колишнього премʼєр-міністра країни Бідзіни Іванішвілі та його спільників – 19 осіб, тих, «хто продає інтереси Грузії та людей».

Президент закликав Європу, США та інших союзників «діяти так само – діяти принципово».

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Контекст

26 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких перемогла правляча партія «Грузинська мрія». Однак опозиція та президентка Саломе Зурабішвілі не визнали результати. Правоохоронці відкрили 47 кримінальних справ, зокрема за вкидання бюлетенів на виборчій дільниці. Міжнародні спостерігачі зафіксували порушення, зокрема тиск на виборців і маніпуляції. Тбіліський суд відхилив позови опозиції щодо анулювання результатів.

Опозиційні партії розпочали безстрокові акції протесту, вимагаючи нових виборів. 28 листопада Європарламент ухвалив резолюцію, що не визнає результатів голосування, зазначивши численні порушення. Європарламент закликав провести нові вибори під міжнародним наглядом.

28 листопада премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову від переговорів із ЄС до 2028 року та від бюджетної допомоги з боку Євросоюзу.

У Грузії протести продовжуються сьомий день. Спершу людей вивели на вулиці результати парламентських виборів. На них вкотре перемогла партія «Грузинська мрія», до якої лояльно ставиться російська влада. Друге дихання вони отримали після заяви премʼєр-міністра Іраклія Кобахідзе про відмову Грузії від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2030 року. За яких умов мітинги мають шанси на успіх, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.