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Володимир Зеленський і Дональд Трамп /Getty Images
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Зеленский поздравил Трампа с победой: «Ожидаем эпохи сильных США»

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

2 хв читання

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Trump Tower в Нью-Йорке, сентябрь 2024 года Фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский поздравил в X республиканца Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Украинский лидер надеется, что Трамп будет исповедовать подход «мир через силу», что поможет завершить войну справедливо.

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  • «Приветствую Дональда Трампа с поразительной победой на выборах!» – написал Зеленский. Он вспоминает «прекрасную встречу» с Трампом в сентябре. По словам президента, на той встрече они подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины.
  • Зеленский добавил, что ценит приверженность Трампа к подходу «мир через силу». Этот принцип может приблизить справедливый мир в Украине, считает президент.
  • «Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах», – написал Зеленский.
  • Украина заинтересована во взаимовыгодном политическом и экономическом сотрудничестве, добавил Зеленский. Как одно из сильнейших государств Европы она стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе при поддержке союзников.
  • «С нетерпением жду возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами», – подытожил он.
  • Трампа между тем продолжают приветствовать мировые лидеры. Это уже сделали президент Франции Эмманюэль Макрон, Сербии – Александер Вучич, Литвы – Гитанас Науседа, премьеры Великобритании Кир Стармер, Израиля – Биньямин Нетаньяху, Венгрии – Виктор Орбан.
  • Генсек НАТО Марк Рютте поздравил Трампа с тезисами, похожими на приветствие Зеленского. Он с нетерпением ожидает сотрудничества с Трампом «для продвижения мира через силу». Рютте похвалил работу Трампа во время первой каденции, направленную на убеждение членов НАТО больше тратить на оборону.

Контекст

Подсчет голосов президентских выборов в США продолжается. Но американские медиа уже прогнозируют победу Трампа в трех из ключевых swing state – Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Ему остается набрать только три голоса избирателей, чтобы окончательно одержать победу.

Тем временем Трамп уже выступил перед поклонниками в Палм-Бич во Флориде и объявил о победе. В речи он хвалил бизнесмена Илона Маска, второго крупнейшего донора его кампании, обещал нарастить добычу американской нефти и закончить войны.

В то же время кандидат от Демократической партии, действующая вице-президент Камала Харрис, отказалась выступать этой ночью и должна обратиться к своим сторонникам 6 ноября. Подробнее о ходе выборов читайте в онлайн-хронике от Forbes Ukraine.

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