При участии Маска и с уверениями в поддержке. Axios узнал детали телефонного разговора Трампа с Зеленским

Телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 6 ноября, состоялся с участием миллиардера Илона Маска, пишет Axios со ссылкой на два источника, информированных о звонке. По их словам, Зеленский был несколько успокоен тем, что услышал от избранного президента США.

Ключевые факты

По словам источников, информированных о подробностях звонка, разговор Трампа и Зеленского длился около 25 минут.

После того, как Зеленский поздравил Трампа, избранный президент заявил, что поддержит Украину, но не стал прибегать к подробностям.

Три источника сообщили, что Зеленский почувствовал, что разговор прошел хорошо и не усилил его беспокойства по поводу победы Трампа. Один источник добавил, что звонок «не оставил у Зеленского чувства отчаяния».

Маск также высказался во время звонка, заявив, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink.

Трамп и Зеленский не углублялись в политику, такую как предполагаемый план Трампа по прекращению войны или перспективу дальнейшей помощи США, добавили источники.

После встречи в Нью-Йорке советники Зеленского поддерживали открытый канал связи с помощниками Трампа. Избранный президент США сказал Зеленскому в среду, что они продолжат разговор после того, как он соберет свою команду по внешней политике.

Сам Зеленский посчитал тот факт, что звонок произошел так скоро после победы Трампа, является положительным знаком, сказал один из информаторов Axios. Трамп еще не говорил с Владимиром Путиным после выборов, но российский президент сказал, что ответит, если Трамп позвонит по телефону.

Контекст

Дональд Трамп станет вторым экс-президентом США, который вернется в Белый дом после поражения, отметил CNN. Трамп выиграл выборы в 2016-м, но проиграл в 2020 году. До него этот путь прошел Гровер Кливленд: он участвовал в трех кампаниях подряд в 1884-м, 1888-м и 1892-м годах, но победил 1884-м и 1892-м.

Мировые лидеры уже поздравили Трампа с победой. В частности, президент Владимир Зеленский поздравил в X республиканца Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Украинский лидер надеется, что Трамп будет исповедовать подход «мир через силу», что поможет завершить войну справедливо.

После разговора 6 ноября Зеленский написал в X, что имел «прекрасный» телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с «исторической убедительной победой».

Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО не менее чем на 20 лет, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их словам, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждается советниками Трампа.