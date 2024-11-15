Зеленський: За адміністрації Трампа війна завершиться швидше

Президент Володимир Зеленський вважає, що за адміністрації президента США Дональда Трампа «війна завершиться швидше». Про це Зеленський сказав в інтервʼю «Суспільному» з нагоди 100-річчя Українського радіо.

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Зеленський констатував, що у нього склалася конструктивна взаємодія із новообраним президентом США – в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру, сказав він.

«Базис, на якому ми стоїмо, він [Трамп] почув. Проти нашої позиції я нічого не чув», – наголосив президент.

На уточнююче запитання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу про участь у переговорах із Росією, Зеленський відповів: «Ми – незалежна країна. І ми під час цієї війни – і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами – довели, що з нами риторика «сідай і слухай» не працює».

Президент наголосив, що за адміністрації Трампа «війна завершиться швидше».

Ключова цитата

«Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам навʼязали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо», – сказав Володимир Зеленський.

Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з обранням на посаду і висловив сподівання, що той сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.

6 листопада відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським, у якій брав участь мільярдер Ілон Маск, повідомив Axios із посиланням на два джерела. За їхніми словами, Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від новообраного президента США.

Після розмови 6 листопада Зеленський написав у X, що мав «чудову» телефонну розмову з Трампом і привітав його з «історичною переконливою перемогою».