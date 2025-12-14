Зустрічі в Берліні з американськими та європейськими партнерами, що відбудуться 14-15 грудня, є важливими й можуть вплинути на ситуацію на землі, зокрема через обговорення припинення вогню. Про це заявив 14 грудня під час спілкування із журналістами президент Володимир Зеленський. Водночас він підкреслив, що Україні потрібні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки. Головне з брифінгу

Деталі

Зеленський заявив, що офіційної реакції від США на останні пропозиції України до мирного плану він поки не отримував. За його словами, окремі сигнали передавалися через переговорну команду, а активний діалог із американською стороною має розпочатися вже сьогодні в Берліні.

Він наголосив, що мирний план не може подобатися всім сторонам і вже містить значну кількість компромісів. Україна передала США свої останні коментарі та правки. Зеленський підкреслив, що для нього ключовим є справедливість плану для України, його реальна дієвість і гарантії недопущення нової агресії РФ. «Найголовніше – щоб план був якомога справедливішим, передусім для України, тому що Росія почала війну», – зазначив він.

Зеленський повідомив, що Україна не веде прямого діалогу з Росією, а отримує інформацію про позицію Москви через США. За його словами, у разі серйозного тиску з боку партнерів Росія буде змушена йти на компроміси. «Якщо Америка буде тиснути, «рускі» повинні піти на компроміси», – сказав президент. Він також підтвердив розширення української переговорної команди через появу економічного та безпекового блоків.

Президент заявив, що зустріч у Берліні може змінити безпекову ситуацію на землі. «Ми розглядаємо 20-пунктний план рамковий, в кінці якого йдеться про припинення вогню. Припинення вогню змінить, безумовно, безпекову ситуацію на землі», – пояснив президент.

Він повідомив, що деталі американських гарантій безпеки він зможе озвучити пізніше, після отримання повної інформації від переговорної команди та військових.

Зеленський підтвердив, що проводить консультації щодо можливого нового керівника Офісу президента, однак остаточного рішення ще не ухвалив. «Я ще сам не вирішив, хто очолить Офіс Президента», – сказав він.

Про Донбас Зеленський заявив, що справедливим варіантом для України залишається принцип «стоїмо там, де стоїмо» як основа для припинення вогню. Він назвав неприйнятною ідею відведення лише українських військ без симетричних кроків з боку РФ. «Я не вважаю, що це справедливо», – сказав президент.

Що стосується виборів, то Зеленський заявив, що не тримається за крісло і «Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій». «Я попросив, щоб партнери допомогли щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори, і сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів», – додав він.

Контекст

О 17:21 за київським часом президент повідомив про старт переговорів у Берліні. З боку США в зустрічі беруть участь спецпредставник президента Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а також верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі й керівник Європейського командування США Алексус Гринкевич.

За даними німецької агенції DPA, канцлер Фрідріх Мерц залишив зустріч після короткого вітання. Натомість модератором переговорів залишився його радник із зовнішньої та безпекової політики Гюнтер Зауттер, повідомляє газета Handelsblatt.