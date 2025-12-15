Другий раунд переговорів президента України Володимира Зеленського та української делегації з представниками президента США Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером – у понеділок у Берліні завершився. Про це журналістам повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, пише «Інтерфакс-Україна» . Коментуючи результати зустрічі, Зеленський назвав розмову непростою, але продуктивною.

Деталі

Після перемовин Зеленський вирушив на зустріч із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, яка була запланована заздалегідь. Після візиту до палацу Бельвю президент України також має зустрітися з головою Бундестагу Юлією Кльокнер, а згодом – із федеральним канцлером Фрідріхом Мерцом, сказав Литвин.

Речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус зазначив, що наразі невідомо, чи візьмуть участь у вечірній зустрічі європейських лідерів американські перемовники Віткофф і Кушнер, хоча запрошення їм було надіслано.

Доповнено о 17:15 Секретар РНБО Рустем Умєров, який взяв участь у дводенних перемовинах з американською делегацією в Берліні, назвав їх конструктивними. «Ми сподіваємося, що вже до кінця дня вдасться вийти на домовленість, яка наблизить нас до миру», – написав Умєров в соцмережі X. Він наголосив, що американська команда на чолі з Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером працює «надзвичайно конструктивно, допомагаючи Україні знайти шлях до мирної угоди, яка буде тривалою».

Секретар РНБО Рустем Умєров, який взяв участь у дводенних перемовинах з американською делегацією в Берліні, назвав їх конструктивними. «Ми сподіваємося, що вдасться вийти на домовленість, яка наблизить нас до миру», – написав Умєров в соцмережі X. Він наголосив, що американська команда на чолі з Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером працює «надзвичайно конструктивно, допомагаючи Україні знайти шлях до мирної угоди, яка буде тривалою». 18:05 Зеленський назвав конструктивними перемовини з представниками американської делегації у Берліні. «У нас завжди такі розмови – вони непрості, скажу вам чесно. Але розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей. Важливо, щоб мир став достойним. Для нас це важливо. Таке є важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємося – гідність. Це те, що зупинило Росію. Люди такі в Україні», – сказав Зеленський на закритті Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні 15 грудня, пише «Інтерфакс-Україна».

Контекст

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Берліна 14 грудня. Того ж дня там відбувся перший раунд переговорів української делегації з представниками президента США Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

У перемовинах бере участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. До складу української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генерального штабу Міноборони Андрій Гнатов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

Як свідчать оприлюднені фото, з американського боку, окрім Віткоффа та Кушнера, у зустрічі також взяв участь верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

Переговори 14 грудня тривали пʼять годин. Сторони не змогли домовитися про ключове – запропоновану США «демілітаризовану зону» в Донецькій області, повідомила Bild з посиланням на джерела. Водночас за їх словами, Київ нібито готовий відмовитися від вступу до НАТО та якнайшвидше провести вибори.

Зазначається, що Україна готова до тимчасового «заморожування» фронту та фактичної втрати контролю над окупованими територіями, але категорично відкидає вимогу вивести війська з частини Донецької області під контролем Києва. США пропонували компроміс: Україна відступає приблизно на 5 600 кв. км, а російські війська туди не входять. Москва підтримала ідею, але пропонує замість армії розмістити сили Росгвардії. Українські чиновники називають це рівнозначним капітуляції. Київ запропонував взаємне відступання обох сторін на рівну відстань.

Варіант

За даними джерел, Україна погоджується на фактичну втрату окупованих територій, але категорично відкидає вимогу вивести війська з частини території Донецької області, яку все ще контролює.США запропонували наступне: Українські війська залишають 5600 кв. км, а російські туди не входять. Натомість Москва пропонує замість армії розмістити там Росгвардію. Українські чиновники називають це рівнозначним капітуляції. Київ запропонував взаємне відведення військ на рівну відстань.