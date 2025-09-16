«Укрпочта» работает стабильно и продолжает инвестировать в инфраструктуру, а потребности в бюджетной докапитализации нет. Об этом говорится в заявлении компании в ответ на оценки НБУ о финансовом состоянии государственного почтового оператора.

Подробности

По данным «Укрпочты», капитал компании на 1 июня 2025 года составлял более 4 млрд грн. Показатель стал отрицательным только после изменения порядка расчета НБУ, и у компании есть время до 1 января 2026 года, чтобы привести капитал в соответствие с новыми правилами без средств из государственного бюджета.

EBITDA компании за 2024 год составила более 650 млн грн. Убытки возникли преимущественно из-за курсовых разниц и амортизации капиталовложений в модернизацию логистики, отмечают в «Укрпочте».

Глава «Укрпочты» Игорь Смилянский настаивает, что история с дефолтом вполне придумана, «чтобы не дать «Укрпочте» банк».

По его словам, даже если компании и потребовалась докапитализация на 826 млн грн, то эта сумма не смогла бы расшатать финансовую систему страны.

Ключевая цитата

«Источник «дефолта» – письмо НБУ за подписью Андрея Пышного, где якобы докапитализация «Укрпочты» – это один из четырех ключевых рисков для финансовой системы. Но в бюджете нет ни строчки на нашу капитализацию. Как это вообще возможно?», – заявил Игорь Смилянский.

Контекст

Информационный повод появился после публикации проекта госбюджета на 2026 год, где в приложении по фискальным рискам упоминаются финансовые проблемы «Укрпочты». В частности, в НБУ отметили, что финансовое состояние почтового оператора является критическим. В частности, с 2022 по 2024 год получен убыток в сумме 2,5 млрд грн, а капитализация снизилась в 13 раз: с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн. По оценке Нацбанка, необходимость докапитализации компании на конец мая 2025 составляет не менее 826 млн грн.