«Укрпошта» працює стабільно та продовжує інвестувати в інфраструктуру, а потреби в бюджетній докапіталізації немає. Про це йдеться у заяві компанії у відповідь на оцінки НБУ про фінансовий стан державного поштового оператора.

Деталі

За даними «Укрпошти», капітал компанії на 1 червня 2025 року складав понад 4 млрд грн. Показник став від’ємним лише після зміни порядку розрахунку НБУ, і компанія має час до 1 січня 2026 року, щоб привести капітал у відповідність до нових правил без коштів з державного бюджету.

EBITDA компанії за 2024 рік склала понад 650 млн грн. Збитки виникли переважно через курсові різниці та амортизацію капіталовкладень у модернізацію логістики, наголошують в Укрпошті.

Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський наполягає, що історія із дефолтом цілком вигадана «аби не дати «Укрпошті» банк».

За його словами, навіть якщо компанії і потрібна була докапіталізація на 826 млн грн, то ця сума не змогла б розхитати фінансову систему країни.

Ключова цитата

«Джерело «дефолту» – лист НБУ за підписом Андрія Пишного, де нібито докапіталізація «Укрпошти» – це один із чотирьох ключових ризиків для фінансової системи. Але в бюджеті немає жодного рядка на нашу капіталізацію. То як це взагалі можливо?», – заявив Ігор Смілянський.

Контекст

Інформаційний привід зʼявився після публікації проєкту держбюджету на 2026 рік, де в додатку щодо фіскальних ризиків згадуються фінансові проблеми «Укрпошти». Зокрема, в НБУ зазначили, що фінансовий стан поштового оператора є критичним. Зокрема, з 2022-го по 2024 рік отримано збиток у сумі 2,5 млрд грн, а капіталізація знизилася в 13 разів: з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн. За оцінкою Нацбанку, необхідність докапіталізації компанії на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.