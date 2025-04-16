Цена золота обновила рекорд из-за торговых расследований Трампа

Цена на золото установила новый рекорд после того, как президент США Дональд Трамп инициировал расследование и оценку угроз национальной безопасности из-за зависимости от импорта обработанных критически важных минералов. Об этом пишет Bloomberg 15 апреля.

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Ожидается, что это расследование может открыть новый фронт в глобальной торговой войне, повлекшей отток капитала из акций в безопасные активы.

В среду золото выросло на 1,4%, превысив $3275 за унцию, побив предыдущий рекорд, установленный в понедельник. Рынок отреагировал на волну новостей о пошлинах, в том числе на расследование Трампа о необходимости пошлин на критические минералы.

В этом году цена на золото выросла более чем на 20%, устанавливая новые максимумы из-за эскалации торговой войны и опасений глобальной рецессии.

Непредсказуемые заявления Вашингтона о пошлинах возмущают рынки, усложняя долгосрочные инвестиционные решения, говорят эксперты. Во вторник Трамп призвал Китай начать торговые переговоры после того, как Пекин запретил авиакомпаниям принимать новые самолеты Boeing.

Ведущие банки сохраняют оптимизм по поводу золота, поскольку инвесторы увеличивают вложения в золотые ETF, а центральные банки продолжают накапливать денежные средства и ценные бумаги. Goldman Sachs прогнозирует рост цены до $4000 за унцию к средине 2026 года.

По мнению экспертов, геополитическая борьба между большими государствами будет продолжена. По оценкам знатоков, золото как безопасный актив, вероятно, будет расти в ближайшей перспективе.

Трейдеры ожидают, по меньшей мере, трех снижений ставки ФРС в этом году, что обычно способствует росту цен на золото.

Контекст

После инаугурации в январе Дональд Трамп ввел 20% пошлины на китайские товары, а 2 апреля ввел глобальные взаимные пошлины. К 10 апреля пошлины США на импорт из Китая выросли до 145%, а 11 апреля Китай в ответ повысил свои пошлины до 125%.

По прогнозам ВТО, торговая война между США и Китаем может снизить их товарооборот на 80%, а раскол мировой экономики на два блока грозит сокращением глобального ВВП на 7% в долгосрочной перспективе.

16 апреля Трамп подписал указ о расследовании рисков, связанных с зависимостью США от импорта критически важных минералов.

Указ допускает введение пошлин для уменьшения зависимости от Китая, контролирующего рынок переработки критически важных минералов.