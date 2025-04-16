Ціна золота оновила рекорд через торговельні розслідування Трампа

Ціна на золото встановила новий рекорд після того, як президент США Дональд Трамп ініціював розслідування та оцінку загроз національній безпеці через залежність від імпорту оброблених критично важливих мінералів. Про це пише Bloomberg 15 квітня.

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Очікується, що це розслідування може відкрити новий фронт у глобальній торговельній війні, спричинивши відтік капіталу з акцій до безпечних активів.

У середу золото зросло на 1,4%, перевищивши $3275 за унцію, побивши попередній рекорд, встановлений у понеділок. Ринок відреагував на хвилю новин про мита, зокрема на розслідування Трампа про необхідність мит на критичні мінерали.

Цього року ціна на золото зросла більш ніж на 20%, встановлюючи нові максимуми через ескалацію торговельної війни та побоювання глобальної рецесії.

Непередбачувані заяви Вашингтона про мита збурюють ринки, ускладнюючи довгострокові інвестиційні рішення, говорять експерти. У вівторок Трамп закликав Китай розпочати торговельні переговори після того, як Пекін заборонив авіакомпаніям приймати нові літаки Boeing.

Провідні банки зберігають оптимізм щодо золота, оскільки інвестори збільшують вкладення в золоті ETF, а центральні банки продовжують накопичувати грошові кошти та цінні папери. Goldman Sachs прогнозує зростання ціни до $4000 за унцію до середини 2026 року.

На думку експертів, геополітична боротьба між великими державами триватиме. За оцінками знавців, золото як безпечний актив, ймовірно, зростатиме в найближчій перспективі.

Трейдери очікують щонайменше трьох знижень ставки ФРС цього року, що зазвичай сприяє зростанню цін на золото.

Контекст

Після інавгурації в січні Дональд Трамп запровадив 20% мита на китайські товари, а 2 квітня ввів глобальні взаємні мита. До 10 квітня мита США на імпорт із Китаю зросли до 145%, а 11 квітня Китай у відповідь підвищив свої мита до 125%.

За прогнозами СОТ, торгова війна між США та Китаєм може зменшити їхній товарообіг на 80%, а розкол світової економіки на два блоки загрожує скороченням глобального ВВП на 7% у довгостроковій перспективі.

16 квітня Трамп підписав указ про розслідування ризиків, пов’язаних із залежністю США від імпорту критично важливих мінералів. Метою є оцінка загроз національній безпеці через імпорт цих матеріалів, зокрема від Китаю, який контролює ринок рідкісноземельних металів.

Указ допускає запровадження мит для зменшення залежності від Китаю, який контролює ринок переробки критично важливих мінералів.