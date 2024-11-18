Рост ВВП Украины в октябре замедлился втрое по сравнению с сентябрем

Экономика Украины выросла на 4,2% по итогам 10 месяцев 2024 года, в октябре рост замедлился до 1,3% против 3,8% в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики 18 ноября.

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Драйверами роста остаются транспортная и строительная отрасли, а также перерабатывающая промышленность, отметил первый замминистра экономики Алексей Соболев.

Транспорт, переработка и строительство продолжали показывать высокую положительную динамику.

В то же время в сельском хозяйстве было падение. Причина – ранний сбор урожая в этом году: к октябрю аграрии уже завершили сбор отдельных сельскохозяйственных культур.

Контекст

В сентябре 2024 года рост ВВП был зафиксирован на уровне 3,8%, а через девять месяцев – 4,5%.

Международный валютный фонд прогнозирует увеличение ВВП Украины по итогам 2024 года на уровне 3%, инфляцию – 9%. Предыдущий прогноз Фонда – рост ВВП в диапазоне от 2,5% до 3,5% при инфляции 8%.

По прогнозу Минэкономики, увеличение ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,5% (ранее прогнозировалось 4,6%). Потребительские цены в среднем за год повысятся на 5,4%, декабрь к декабрю – на 7,9% (по сравнению с 8,5% и 9,7% на декабрь по предварительному прогнозу).

В последнем Инфляционном отчете НБУ прогнозировал рост реального ВВП в 2024 году на 4% и ускорение динамики Индекса потребительских цен до 9,7% на конец текущего года.

Правительство ожидает, что рост реального ВВП Украины замедлится с 3,5% в 2024 году до 2,7% в 2025-м.