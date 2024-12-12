Зростання ВВП України у листопаді сповільнилось до 0,9% у річному вимірі – Мінекономіки

Економіка України за 11 місяців року зросла на 4% [±0,5%], повідомила пресслужба Мінекономіки 12 грудня. У листопаді темпи зростання трохи уповільнилися і склали 0,9% порівняно з листопадом 2023 року.

Ключові факти

Драйверами зростання економіки у 2024 році залишаються транспортна та будівельна галузі, переробка та внутрішня торгівля, повідомило Мінекономіки.

У листопаді позитивну динаміку демонстрували такі галузі: транспорт (завдяки стабільному функціонуванню Українського морського коридору); будівництво (завдяки програмам держпідтримки); внутрішня торгівля (причини — сталий внутрішній попит та пропозиція товарів); переробна промисловість (програми з відновлення та розвитку бізнесу, доступ до імпортної електроенергії та наявності альтернативних потужностей енергозабезпечення), добувна промисловість (роботі нових свердловин з добування газу).

Зазначається, що важливу роль відіграли державні програми підтримки – грантові програми на переробку, створення та розвиток бізнесу, доступне кредитування 5-7-9%, єОселя та інші в межах політики «Зроблено в Україні».

Збільшення закупівель української продукції ОПК також стимулює зростання машинобудування.

Контекст

За підсумками 10 місяців 2024 року економіка України зросла на 4,2% у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% проти 3,8% у вересні.

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення ВВП України за підсумками 2024 року на рівні 3%, інфляцію – 9%. Попередній прогноз Фонду – зростання ВВП у діапазоні від 2,5% до 3,5% за інфляції 8%.

За прогнозом Мінекономіки, збільшення ВВП у 2024-му очікується на рівні 3,5% (раніше прогнозувалося 4,6%). Споживчі ціни у середньому за рік підвищаться на 5,4%, грудень до грудня – на 7,9% (порівняно з 8,5% і 9,7% на грудень у попередньому прогнозі).

В останньому Інфляційному звіті НБУ прогнозував зростання реального ВВП у 2024 році на 4% та прискорення динаміки Індексу споживчих цін до 9,7% на кінець поточного року.

Уряд очікує, що зростання реального ВВП України сповільниться з 3,5% у 2024-му до 2,7% у 2025 році.