Вред экологии на $63 млрд: россияне и война портят окружающую среду, и не только в Украине. Три графика, объясняющие, из чего состоит миллиардный ущерб

Почти 8 млн украинских беженцев, масштабные разрушения на сумму более $160 млрд – это далеко не все экономические убытки от войны. Россияне уничтожают окружающую среду и вредят экологии. Ущерб, нанесенный окружающей среде, уже достиг $63 млрд. Из чего он состоит – исследовало и визуализировало агентство Top Lead.

Наибольший вред был нанесен окружающей среде Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но нет региона в Украине, который бы не пострадал. Сильнее всего пострадали земельные ресурсы: площадь мусора и вредных веществ, по данным Министерства защиты окружающей среды, достигает примерно 21 млн кв. м. Это эквивалент почти 3000 футбольных полей. Война уничтожает заповедные территории, ущерб уже превышает $15 млрд. В частности, выгорело 96% сухопутной территории нацпарка «Белобережье Святослава», 100% территории нацпарка «Нижнеднепровский» затоплено.

Экологический вред от войны выходит далеко за пределы Украины: страдает климат Земли. Выбросы парниковых газов, вызванные войной и предстоящим восстановлением, составляют 175 млн т эквивалента CO2, а это почти столько же, сколько выбрасывают Финляндия, Болгария, Швеция и Дания вместе в год. Наибольший «CO2-вклад» сделали выбросы от расхода топлива российской военной техникой – 35,2 млн т. На втором месте – дополнительные выбросы гражданской авиации из-за необходимости облетать территорию Украины и РФ – 24 млн т. Ландшафтные пожары на линии боевого столкновения «внесли» еще более 22 млн т.

«Зафиксировано более 6500 случаев нанесения вреда окружающей среде. Общая сумма ущерба превышает €65 млрд (в исследовании использованы разные временные промежутки. – Forbes). Но это лишь вершина айсберга и для полной оценки ущерба необходимо осуществить деоккупацию и разминирование территории», – сказала на пресс-конференции 19 ноября, на которой были презентованы исследования, Елена Крамаренко, первая замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов. По ее словам, 20% природоохранных территорий Украины находятся под оккупацией или в зоне боевых действий и 1300 видов растений и животных в зоне риска и могут исчезнуть навсегда.

Ниже описаны только наибольшие последствия войны для окружающей среды, разобраться в которых нам помогло исследование «Российско-украинская война: влияние на окружающую среду» агентства визуальных коммуникаций Top Lead.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №4 [31] за октябрь – ноябрь 2024 года.