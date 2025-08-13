Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся 15 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Подробности

Организаторы саммита столкнулись с трудностями в выборе места из-за пика туристического сезона в Аляске и высоких требований к безопасности. В итоге единственным вариантом стала военная база Эльмендорфа-Ричардсона.

Белый дом сначала пытался избежать проведения встречи на объекте Минобороны, но признал его единственно возможным ввиду безопасности, отметил CNN.

Россия отказалась от европейских локаций из-за ордера Международного уголовного суда на арест Путина. Среди альтернатив рассматривались ОАЭ, Венгрия и США, и Кремль неожиданно согласился на американскую территорию.

Саммит готовят в сжатые сроки. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили лишь некоторые аспекты подготовки. Трамп назвал встречу «сессией для выслушивания» и подчеркнул, что хочет лично оценить Путина с глазу на глаз. Часть переговоров планируется в формате тет-а-тет с участием только переводчиков.

Контекст

Это будет первая встреча американского и российского лидеров со времени саммита Джо Байдена и Путина в Женеве в 2021 году. В последний раз Трамп и Путин общались вживую в 2018-м в Хельсинки, где Трамп вызвал скандал, став на сторону Путина в вопросе вмешательства РФ в выборы.

Президент Украины Владимир Зеленский в саммите не будет участвовать, но после переговоров Трамп обещает обсудить результаты с ним и европейскими партнерами.

12 августа лидеры ЕС обнародовали заявление, в котором отмечается, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Заявление не поддержала только Венгрия.

«Справедливый и длительный мир, который принесет стабильность и безопасность, должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ, которые не могут быть изменены силой. Народ Украины должен иметь свободу решать свое будущее», – говорится в заявлении.

Лидеры ЕС также убеждены, что значимые переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или уменьшения военных действий, а дипломатическое решение должно «защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы».