Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на військовій базі в Анкориджі на Алясці. Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Деталі

Організатори саміту зіткнулися з труднощами у виборі місця через пік туристичного сезону в Алясці та високі вимоги до безпеки. У підсумку єдиним варіантом стала військова база Ельмендорф-Річардсон.

Білий дім спочатку намагався уникнути проведення зустрічі на об’єкті Міноборони, але визнав його єдино можливим з огляду на безпеку, зазначив CNN.

Росія відмовилася від європейських локацій через ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна. Серед альтернатив розглядалися ОАЕ, Угорщина та США, і Кремль несподівано погодився на американську територію.

Саміт готують у стислі терміни. Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров обговорили лише «деякі аспекти підготовки». Трамп назвав зустріч «сесією для вислуховування» та наголосив, що хоче особисто оцінити Путіна «віч-на-віч». Частина переговорів планується у форматі тет-а-тет за участю лише перекладачів.

Контекст

Це буде перша зустріч американського та російського лідерів від часу саміту Джо Байдена й Путіна в Женеві у 2021 році. Востаннє Трамп і Путін спілкувалися наживо у 2018-му в Гельсінкі, де Трамп викликав скандал, ставши на бік Путіна у питанні втручання РФ у вибори.

Президент України Володимир Зеленський у саміті участі не братиме, але після переговорів Трамп обіцяє обговорити результати з ним та європейськими партнерами.

12 серпня лідери ЄС оприлюднили заяву, у якій наголошується, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Заяву не підтримала лише Угорщина.

«Справедливий і тривалий мир, який принесе стабільність і безпеку, повинен поважати міжнародне право, включаючи принципи незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності міжнародних кордонів, які не можуть бути змінені силою. Народ України повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє», – йдеться у заяві.

Лідери ЄС також переконані, що значущі переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або зменшення військових дій, а дипломатичне вирішення має «захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи».