Зеленского на Аляске не будет. Что сказал Трамп о предстоящей встрече с Путиным

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 11 августа 2025 года /Getty Images

Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 11 августа 2025 года Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп на брифинге 11 августа сказал, что президента Украины Владимира Зеленского не будет на его встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа в штате Аляска.

Подробности

  • «Он не был частью этого […] Я бы сказал, что он мог бы приехать, но он уже участвовал во многих встречах. Он там уже три с половиной года. Ничего не произошло», – сказал Трамп.
  • Президент США отметил, что планирует провести встречу с Путиным и сможет быстро понять, возможно ли достичь соглашения. «Вероятно, в первые две минуты я буду знать, можно ли заключить соглашение, потому что это то, чем я занимаюсь. Я заключаю соглашения», – заявил Трамп.
  • Трамп подтвердил, что в ходе переговоров рассчитывает на обмен территориями между Россией и Украиной. Он отметил, что Россия оккупировала очень ценные территории Украины, «территории с видом на море». «Мы попытаемся вернуть часть этих земель Украине», – заявил он.
  • После встречи Путина и Трампа на Аляске могут пройти переговоры между президентами Украины и России или в трехстороннем формате с участием Трампа, сказал президент США.

Контекст

Лидеры государств Европы призвали президента США Дональда Трампа проводить переговоры с Владимиром Путиным о завершении войны в Украине при условии прекращения огня и гарантий защиты интересов Украины и Европы.

Кроме того, европейские лидеры призывают США усилить санкционное давление на Россию в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Они настаивают на жестких гарантиях для Киева и предостерегают от любых территориальных уступок Москве.

13 августа должны пройти виртуальные переговоры между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и главами европейских правительств.

