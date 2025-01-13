«Далласские ковбои», «Манчестер», «Лос-Анджелес Лейкерс» и компания. 20 самых прибыльных спортивных клубов мира – 2025. Рейтинг Forbes

Рейтинг Forbes «20 самых прибыльных спортивных команд мира – 2025» возглавила американская команда Dallas Cowboys, сумевшая заработать за свое существование почти $4 млрд. Но новые медиасоглашения NBA могут изменить расклад сил. Почему баскетбольная лига в 2025 году станет перспективным бизнесом для инвестиций?

Командам NFL сегодня не нужно слишком напрягаться, чтобы покрыть расходы. В сезоне 2023 года каждая команда лиги Северной Америки получила около $323 млн от национальных медиа- и спонсорских контрактов еще до продажи билетов. Но Dallas Cowboys не думают о балансировке расходов, они опустошают банки.

Самая дорогая спортивная команда в мире, стоимость которой оценивается более чем в $10 млрд, также является наиболее прибыльной: в 2023 году Dallas Cowboys под руководством Джерри Джонса заработали около $564 млн операционной прибыли. Вторая в рейтинге – Los Angeles Rams – едва достигла половины этого показателя с $286 млн, тогда как New England Patriots заняли третье место с $261 млн.

Всего 20 самых прибыльных спортивных команд включают девять франшиз NFL, пять команд NBA, три клуба NHL и три представителя английской Премьер-лиги. Итого они сгенерировали около $3,9 млрд прибыли за последний сезон, что в среднем составляет $195 млн на команду – на 12% больше, чем прошлогодний топ-20.

Dallas Cowboys получают почти $800 млн локальной выручки от продажи билетов, концессий, мерча и других источников. Никакая другая команда NFL не преодолела отметку в $400 млн.