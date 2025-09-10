Forbes Digital підписка
«Первый партнер для России». Как устроено экономическое сотрудничество Китая с РФ и почему оно замедляется в 2025-м. Ключевое из анализа CSIS

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

Путін, Сі, Китай /Getty Images

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин на встрече в Пекине 2 сентября 2025-го Фото Getty Images

Пока США и Европа не могут решить, кто и как будет оказывать давление на Китай для завершения российско-украинской войны, Пекин продолжает помогать агрессии РФ. Как устроена экономическая поддержка России со стороны Китая?

Китай – ключевая страна, делающая возможными военные усилия России против Украины, пришли к выводу на саммите НАТО еще в прошлом году.

Ярким примером этого являются ударные дроны Shahed-136, которые Россия в этом году сделала основным средством дальнобойных атак. В версии «Шахеда» 2024 года производства было до 30% китайских деталей, в 2025-м – до 66–80%.

