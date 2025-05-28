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«Ключевой сообщник России». Как эволюционировали дроны «Шахед», которыми РФ четвертый год атакует Украину? Исследование

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

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Россия провела рекордные одномоментные атаки «Шахедами». Как изменилась роль Китая в дроновом терроре Кремля? Forbes Ukraine поговорил с исследователем обломков дронов

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С 23 по 26 мая Россия массово обстреливала Киев и другие регионы Украины беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. За три атаки враг запустил более 900 «Шахедов» и фальшивых дронов-имитаторов. Ночь на 26 мая стала самой массовой дроновой атакой за всю полномасштабную войну – 355 БПЛА.

«Шахед» изменился с момента первого появления в украинском небе осенью 2022-го. Он «научился летать» с помощью украинских SIM-карт. Боевая часть из стандартных 50 кг выросла до 90 кг, сообщало милитарное издание Defense Express.

А еще россияне все чаще полагаются на китайскую электронику в производстве этих дронов, говорит на условиях анонимности собеседник из научно-исследовательского учреждения Минобороны, который занимается изучением обломков российского оружия.

Действительно ли Россия совершила рывок в «шахедных» обстрелах? Разбор Forbes Украина.

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