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Китайский фронт. Менее чем через год Китай в разы нарастил поставки электроники на российский ВПК. Forbes определил топ-10 компаний, наиболее активно поддерживающих РФ

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

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Китай стал ключевым поставщиком электронных компонентов, используемых Россией в производстве оружия. Электронику каких китайских компаний чаще всего находят в ракетах и дронах РФ?

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Поставка в Россию технологических товаров из Китая – один из самых серьезных вызовов, признается собеседник во власти, занимающийся санкционной политикой и говоривший на условиях анонимности из-за чувствительности темы. «Благодаря этому сотрудничеству РФ сохраняет возможность наращивать производство вооружения», – объясняет он.

После более чем трех лет санкций против России и усиленного экспортного контроля процент западной электроники в российском оружии постепенно уменьшается. В свою очередь растет доля компонентов, поступающих из Китая. Беспокойство вызывает то, что китайские компании научились производить не только базовые, но и технологически сложные аналоги западных чипов, добавляет собеседник.

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