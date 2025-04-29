«Признаков кибератаки нет». Испанию и Португалию парализовал блэкаут. Как бизнесу и инфраструктуре удалось пережить день без света? Разбор WSJ, Wired и NYT

Масштабный блэкаут парализовал Испанию и Португалию, оставив десятки миллионов людей без электричества. Как это отразилось на бизнесе и инфраструктуре? Главное из разборов WSJ , Wired и NYT

В полдень 28 апреля в Испании и Португалии неожиданно отключилась электроэнергия. Электричество пропало и в некоторых регионах Франции, по данным Reuters. Но поставки быстро возобновили. Причину аварии выясняют, но правительства Испании и Португалии исключают вероятность диверсии, пишет NYT. Признаков кибератаки нет, говорит президент Европейского совета Антониу Кошта.

Постепенно возобновлять энергоснабжение помогло подключение к французским и марокканским электрическим системам. К вечеру 28 апреля в Испании удалось вернуть около 50% электричества, а в Португалии переподключить две важные подстанции у Лиссабона и стабилизировать поставки в Порту, пишет WSJ.

Власти стран готовились к «долгой ночи», подчеркивая, что полное восстановление электроэнергии займет больше времени, чем предполагалось.

Пассажиры стоят рядом с остановленным поездом AVE компании RENFE вблизи Кордовы 28 апреля 2025 года во время отключения электроэнергии, коснувшегося всего Пиренейского полуострова и юга Франции. Фото Getty Images

Парализированы логистика и банки

Одним из первых пострадавших секторов стала транспортная инфраструктура. В Испании остановились все железнодорожные перевозки, движение метро в Мадриде, Барселоне, Валенсии и других городах. Национальный оператор Renfe сообщил, что движение поездов приостановлено на всех станциях. Более 35 000 пассажиров застряли на рельсах в поездах, иногда – в отдаленных районах, куда тяжело добраться спасателям.

В аэропортах ситуация была несколько лучше: благодаря резервным генераторам полеты продолжались частично, однако более 150 рейсов были отменены, а еще сотни задержаны. Правительство сообщило, что количество взлетов и посадок снизилось на 30%, отмечает WSJ. Авиаперевозчики, в частности TAP Air Portugal, рекомендовали пассажирам воздержаться от поездок в аэропорты без предварительного уведомления.

В городах движение транспорта было парализовано из-за обесточенных светофоров и дорожных знаков. В испанском городе Мурсия полиция взяла под контроль основные перекрестки и готовилась к обеспечению порядка в течение ночи без светофоров и камер видеонаблюдения, добавляет NYT.

Отделения банков закрылись уже в первые часы блэкаута, не работали и банкоматы, в магазинах и ресторанах можно было рассчитаться исключительно наличными деньгами.

Возле супермаркетов и продуктовых магазинов покупатели стояли в длинных очередях, чтобы купить воду, сухие продукты и свечи. Впоследствии маркеты вынуждены были закрыться. В некоторых случаях продукты даже отдавали без оплаты как акт взаимопомощи, пишет NYT.

Правительство Португалии объявило чрезвычайную энергетическую ситуацию для приоритетного восстановления электричества в больницах и телекоммуникационных узлах. В Испании аналогичные меры соблюдались на региональном уровне. Больницы работали на автономных генераторах.

Не работали также суды и учебные заведения. Отменено и проведение масштабных мероприятий: среди них – теннисный турнир Madrid Open.

Очередь в супермаркет Lidl после отключения электроэнергии и водоснабжения, Матозинюш, Португалия, 28 апреля 2025 года. Фото Getty Images

Испытания для мобильных операторов

Блэкаут парализовал работу и мобильных сетей Испании и Португалии. Операторы работали в чрезвычайных условиях, пытаясь поддерживать хотя бы минимальное покрытие посредством резервных источников питания. Vodafone Spain заявила, что их сеть оставалась активной на 70% благодаря использованию генераторов, пишет WSJ. В то же время Orange обратился к своим клиентам с просьбой ограничить телефонные звонки и пользоваться мобильным интернетом только в случае крайней необходимости во избежание перегрузки сети.

Из-за нестабильности электроснабжения сбои в мобильной связи имели несколько уровней. Часть базовых станций, обслуживающих мобильный интернет и голосовой трафик, вышла из строя из-за истощения аккумуляторов или затруднения с доставкой генераторов. Трафик резко возрос: миллионы людей пытались связаться с родственниками или узнать о происходящем в новостях. Сети не выдерживали такую ​​нагрузку. Поэтому во многих регионах Испании и Португалии мобильный интернет совсем исчез, как и сама связь, пишет Wired.

Другой проблемой стала полная или частичная недоступность цифровых сервисов. Первые полчаса после начала аварии еще можно было получить обновления через мобильные новостные приложения, однако впоследствии многие сайты перестали работать из-за обрывов соединения. Это повлекло за собой информационный вакуум.

Власти Испании призвали граждан сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома, однако распространить эти сообщения было сложно именно из-за проблем со связью.

Португальский оператор сети REN в заявлении для BBC сообщил, что причиной блэкаута стали «экстремальные перепады температуры во внутренних районах Испании». Высоковольтные линии (400 кВ) подверглись аномальным колебаниям, известным как «атмосферная индукционная вибрация», пишет Wired. Испания на этот момент официально не прокомментировала это заявление.