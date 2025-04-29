«Ознак кібератаки немає». Іспанію та Португалію паралізував блекаут. Як бізнесу та інфраструктурі вдалося пережити добу без світла? Розбір WSJ, Wired та NYT

Масштабний блекаут паралізував Іспанію та Португалію, залишивши десятки мільйонів людей без електрики. Як це вплинуло на бізнес та інфраструктуру? Головне з розборів WSJ , Wired та NYT .

Опівдні 28 квітня в Іспанії та Португалії несподівано відключилася електроенергія. Електрика зникла і в деяких регіонах Франції, за даними Reuters. Але постачання швидко відновили. Причину аварії зʼясовують, але наразі уряди Іспанії та Португалії виключають ймовірність диверсії, пише NYT. Ознак кібератаки немає, каже президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Поступово відновлювати енергопостачання допомогло підключення до французьких і марокканських електричних систем. До вечора 28 квітня в Іспанії вдалося повернути близько 50% електрики, а в Португалії перепідʼєднати дві важливі підстанції біля Лісабона й стабілізувати постачання в Порту, пише WSJ.

Влада країн готувалася до «довгої ночі», підкреслюючи, що повне відновлення електроенергії займе більше часу, ніж передбачалося.

Пасажири стоять поруч зі зупиненим поїздом AVE компанії RENFE поблизу Кордови 28 квітня 2025 року під час відключення електроенергії, яке торкнулося всього Піренейського півострова та півдня Франції. Фото Getty Images

Паралізована логістика та банки

Одним із перших секторів, який постраждав, стала транспортна інфраструктура. В Іспанії зупинилися всі залізничні перевезення, рух метро в Мадриді, Барселоні, Валенсії та інших містах. Національний оператор Renfe повідомив, що рух потягів припинено на всіх станціях. Понад 35 000 пасажирів застрягли на рейках у поїздах, іноді – у віддалених районах, куди складно дістатися рятувальникам.

У аеропортах ситуація була дещо кращою: завдяки резервним генераторам польоти продовжувалися частково, проте понад 150 рейсів було скасовано, а ще сотні затримано. Уряд повідомив, що кількість злетів і посадок знизилася на 30%, зазначає WSJ. Авіаперевізники, зокрема TAP Air Portugal, рекомендували пасажирам утриматися від поїздок до аеропортів без попереднього повідомлення.

У містах рух транспорту був паралізований через знеструмлені світлофори та дорожні знаки. В іспанському місті Мурсія поліція взяла під контроль основні перехрестя та готувалася до забезпечення порядку протягом ночі без світлофорів і камер відеоспостереження, додає NYT.

Відділення банків закрилися вже в перші години блекауту, не працювали й банкомати, в магазинах та ресторанах можна було розрахуватися виключно готівкою. Частково працювали онлайн-банкінг й цифрові платіжні системи.

Біля супермаркетів та продуктових магазинів покупці стояли в довгих чергах, щоб купити воду, сухі продукти та свічки. Згодом вони змушені були зачинитися. У деяких випадках продукти навіть віддавали без оплати, як акт взаємодопомоги, пише NYT.

Уряд Португалії оголосив надзвичайну енергетичну ситуацію для пріоритетного відновлення електрики в лікарнях і телекомунікаційних вузлах. В Іспанії аналогічних заходів дотримувалися на регіональному рівні. Лікарні працювали на автономних генераторах.

Не працювали також суди та освітні заклади. Скасовано й проведення масштабних заходів: серед них – тенісний турнір Madrid Open.

Черга до супермаркету Lidl після відключення електроенергії та водопостачання, Матозінюш, Португалія, 28 квітня 2025 року. Фото Getty Images

Випробування для мобільних операторів

Блекаут паралізував роботу й мобільних мереж Іспанії та Португалії. Оператори працювали в надзвичайних умовах, намагаючись підтримувати хоча б мінімальне покриття за допомогою резервних джерел живлення. Vodafone Spain заявила, що їхня мережа залишалася активною на 70% завдяки використанню генераторів, пише WSJ. Водночас Orange звернувся до своїх клієнтів із проханням обмежити телефонні дзвінки й користуватися мобільним інтернетом лише в разі крайньої потреби, щоб уникнути перевантаження мережі.

Через нестабільність електропостачання збої у мобільному звʼязку мали кілька рівнів. Частина базових станцій, що обслуговують мобільний інтернет і голосовий трафік, вийшла з ладу через вичерпання акумуляторів або труднощі з доставленням генераторів. Трафік різко зріс: мільйони людей намагалися зв’язатися з родичами або дізнатися в новинах, що відбувається. Мережі не витримували таке навантаження. Тому у багатьох регіонах Іспанії та Португалії мобільний інтернет зовсім зник, як і сам звʼязок, пише Wired.

Іншою проблемою стала повна або часткова недоступність цифрових сервісів. Перші пів години після початку аварії ще можна було отримати оновлення через мобільні новинні додатки, однак згодом багато сайтів перестали працювати через обриви зʼєднання. Це спричинило інформаційний вакуум.

Влада Іспанії закликала громадян зберігати спокій і по можливості залишатися вдома, однак поширити ці повідомлення було складно саме через проблеми зі звʼязком.

Португальський оператор мережі REN у заяві для BBC повідомив, що причиною блекауту стали «екстремальні перепади температури у внутрішніх районах Іспанії». Високовольтні лінії (400 кВ) зазнали аномальних коливань, відомих як «атмосферна індукційна вібрація», пише Wired. Іспанія на цей момент офіційно не прокоментувала цю заяву.