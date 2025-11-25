Министр Сухопутных сил США Дэн Дрисколл стал новым спецпредставителем Дональда Трампа, активно участвует в переговорах о завершении войны России против Украины, но до сих пор остается «темной лошадкой» в политическом истеблишменте. Какую роль он будет играть?

В переговорах о завершении российско-украинской войны появился новый активный игрок – Дэн Дрисколл, 39, министр Сухопутных сил США. Президент США Дональд Трамп назвал его своим новым спецпредставителем.

На прошлой неделе делегация Дрисколла три дня проработала в Киеве. В частности, передала украинским чиновникам мирный план из 28 пунктов, который пересекал красные линии Украины.

Уже в воскресенье Дрисколл присоединился к переговорам с украинской делегацией в Женеве, на которых план был изменен с учетом позиций Киева. А в начале этой недели проводит в Абу-Даби непубличные переговоры с главой ГУР Кириллом Будановым и российской делегацией, по данным источников Financial Times.

Как Дрисколл появился на переговорном треке? Какие месседжи доносил в Киеве и как его появление оценивают украинские дипломаты? Разбор Forbes Ukraine.