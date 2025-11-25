Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл в столице ОАЭ Абу-Даби провел переговоры с российской делегацией относительно мирного процесса, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников и двух дипломатов. По данным Financial Times, вскоре он может встретиться с главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым.
Подробности
- По данным CBS News, встреча с россиянами состоялась вечером 24 ноября и продолжалась несколько часов.
- «Он планирует снова встретиться с ними 25 ноября, чтобы обсудить мирный процесс и ускорить переговоры», – сообщил собеседник издания.
- Пока неизвестно, кто входит в состав американской делегации и кто представляет российскую сторону.
- По информации FT, Киев был проинформирован о контактах заранее. Также ожидается возможное проведение встречи Дрисколла с руководителем Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым.
Контекст
19 ноября ряд ведущих западных СМИ сообщил, что представители США и России совместно готовят проект мирного плана для завершения войны в Украине. Детали предложения – по ссылке.
21 ноября Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что страна проходит один из самых тяжелых этапов за всю историю и оказалась перед трудным выбором: «сложные 28 пунктов или чрезвычайно тяжелая зима». Полный текст обращения – здесь.
В Женеве высокопоставленные чиновники США и Украины 23 и 24 ноября обсудили предложенный Вашингтоном план завершения войны. Киев и европейские столицы предложили контпредложения, содержащие, в частности, гарантии безопасности подобно статье 5 устава НАТО. На переговорах стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире, работа над ним продолжается. Forbes Ukraine следил за новостями вокруг мирного плана.
