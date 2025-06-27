Следующая цель Путина. Как Эстония готовится к возможному вторжению России? Разбор The Economist

Эстония готовится стать первым тестом для НАТО в случае новой агрессии России. Что происходит на эстонско-российской границе и почему именно сейчас внимание мира приковано к этому маленькому государству. Главное из материала The Economist

В новую эпоху американской осторожности именно Эстония может стать местом, где впервые будет проверена способность НАТО к выполнению статьи 5 договора Альянса.

После вторжения России в Украину более 4000 эстонцев записались добровольцами в украинское войско. Эстонцы остро осознают свою уязвимость как маленькой нации из 1,4 млн человек, пятая часть которых – этнические россияне. Президент России Владимир Путин не раз озвучивал имперские амбиции по отношению к странам Балтии, не менее масштабные, чем были у царя Петра I – в России его зовут Петром Великим, а вот в Эстонии нет. Именно он в XVIII веке отобрал частично территорию Эстонии у шведов. Эстония, Литва и Латвия оставались в составе империи 200 лет, а независимость получили в 1918-м после Октябрьской революции.

В 1940 году страны оккупировал Советский Союз. Как Латвия и Литва, Эстония восстановила независимость после распада СССР в 1991-м. В 2004 году все три страны стали членами Евросоюза и НАТО.

Гибридная война России

Россия уже несколько лет ведет против Эстонии скрытую кампанию устрашения: кибератаки, работа шпионской сети, диверсии, дезинформация в соцсетях. Война в Украине только обострила страхи эстонцев относительно возможного вторжение РФ в их страну. Но и мир в Украине мог бы нести Эстонии угрозу: если Россия оставит в покое территорию Украины, то может двинуться на Эстонию. НАТО усиливает в Эстонии свое присутствие, куда дислоцировали более 2000 военных.

Граница между Эстонией и Россией проходит по реке Нарва. Расстояние между берегами не превышает 100 м: на одной стороне – эстонский город Нарва, на другой – российский Ивангород. После вторжения в Украину российская власть ежегодно 9 мая – в день капитуляции нацистской Германии – устанавливает на своей стороне вдоль реки экран и громкоговорители, транслируя военный парад из Москвы. Россияне из эстонской Нарвы собираются на набережной, чтобы смотреть трансляцию через границу.

В последние три года директор музея в Нарве Мария Сморжевских-Смирнова ежегодно 9 мая вывешивает на стене Нарвской крепости у границы большой баннер с изображением Владимира Путина и надписью «военный преступник». В январе 2025 года Басманный суд Москвы выдал ордер на ее арест – по обвинению в распространении «ложной информации» о российской армии.

В парке у музея была установлена ​​серия стендов с описанием бомбардировок Нарвы советской авиацией в 1944-м. Тогда Красная армия наступала на оккупантов-немцев. Обстрелы сравняли город с землей, а центр со временем отстроили серыми кирпичными многоэтажками. Вдоль зеленых бульваров до сих пор видны холмы и впадины от снарядов и траншей.

Баннер с изображением Владимира Путина и надписью «Военный преступник!» на стене музея в Нарве. Фото Getty Images

Эстонцы помнят советскую оккупацию, начавшуюся в 1940 году, продолжавшуюся до немецкого вторжения в 1941-м и возобновившуюся в 1944-м, как время террора и депортаций. Не менее 10% населения страны погибли или были вывезены в Сибирь во время войны и после нее. Для многих временная немецкая оккупация, последовавшая за крахом союза между Гитлером и Сталиным, казалась менее репрессивной, хотя 4000 евреев Эстонии либо бежали, либо были убиты, а советские военнопленные страдали в ужасных условиях лагерей.

После войны отряды вооруженных мужчин по всей Балтии, известные как Лесные братья, скрывались в лесах и сопротивлялись советской оккупации вплоть до 1950-х.

В послевоенную коммунистическую эпоху в Эстонию переехали жить около 500 000 человек со всего Советского Союза. Приезжавшие в 1960-70-х русские верили, что строят светлое будущее, ведь Эстония была центром развития электроники СССР. Но для эстонцев то время осталось временем репрессий: флаги Эстонии прятали, а о демократии говорили шепотом. Многие из эстонцев имеют родных среди депортированных.

За более чем 30 лет россияне в Эстонии прошли путь от политически доминирующей силы до меньшинства, которое оказалось на маргинесе, хотя многие жители Нарвы до сих пор испытывают привязанность к советской версии истории. Годами молодожены фотографировались у танка советской армии на постаменте, служившем военным мемориалом. Его демонтировали, несмотря на ропот и возмущение через несколько месяцев после вторжения России в Украину.

Российские дроны регулярно нависают над музеем Нарвы, создавая атмосферу устрашения. В 2024 году россияне убрали ночью буи на реке Нарва, обозначавшие границу. Такие тактики – часть гибридной войны, которую Россия давно ведет против бывших советских республик. В 2007-м Эстония стала одной из первых стран, которые подверглись масштабной кибератаке со стороны иностранного государства – тогда российские хакеры парализовали правительственные и финансовые сайты.

Граница между Россией и Эстонией вблизи города Нарва. Фото Getty Images

Борьба против российской пропаганды

С начала войны в Украине попытки России дестабилизировать ситуацию в Эстонии только усилились. В прошлом году выяснилось, что один вроде бы либеральный профессор социологии на самом деле был агентом Кремля. В 2023 году были повреждены автомобили министра внутренних дел Эстонии и редактора русскоязычного новостного сайта Delfi Narva.

«Нам удается останавливать большинство атак», – говорит один из руководителей департамента эстонской контрразведки KAPO Гаррис Пуузепп. Расследование нападений на автомобили привело к аресту десяти человек. Эти подозреваемые являлись лишь конечным звеном длинной цепи и, вероятно, даже не знали, что за ними стоит Россия, добавляет Пуузепп.

Путин использовал риторику о якобы притеснениях русскоязычного населения на востоке Украины как повод для вторжения в страну. Пока что попытки разжечь подобные настроения среди россиян в Эстонии терпят неудачу, пишет The Economist.

Сейчас политические силы с мирной или пророссийской риторикой остаются маргинальными. Самый известный апологет Путина в Эстонии Айво Петерсон получил всего 11 000 голосов на последних выборах в Европарламент. При этом он находился под арестом по обвинению в госизмене. Но попытки Кремля вербовать русскоязычных для мелкого саботажа через соцсети почти не увенчались успехом. Отчасти потому, что правительство четко дало понять: российские граждане, связанные с силовыми структурами Кремля, депортируются, говорит Пуузепп. Часть стратегии сдерживания – публикация пророссийских постов в соцсетях и фотографий из поездок в российские тренировочные лагеря тех, кого депортировали.

Российская пропаганда, акцентирующая на «славной победе над фашизмом» во время Второй мировой войны, оказалась не способна вдохновить молодежь русскоязычной общины, комментирует The Economist. Их отцы и деды с бабушками значительно чаще чувствуют ностальгию за Советским Союзом. Впрочем скрытая угроза остается. «Это не означает, что у нас совсем нет сторонников Путина, – говорит Пуузепп. – Но они не организованы так, чтобы можно было говорить о пятой колонне».

НАТО усиливает в Эстонии свое присутствие, куда дислоцировали более 2000 военных.

Отграничить Россию от Эстонии

После обретения независимости автоматическое гражданство в Эстонии получили лишь потомки тех, кто обладал им по состоянию на 1940 год. Россияне, русскоговорящие и их потомки должны сдать языковой экзамен для получения гражданства страны. Тем, кто не прошел испытания, выдают «серые паспорта» – удостоверения личности без гражданства. Их обладатели не имеют права работать в ЕС без разрешения, голосовать на общенациональных выборах или занимать государственные должности. Около 80 000 россиян до сих пор имеют «красные паспорта», то есть гражданство только России, пишет The Economist.

Разделенность двух общин россиян и эстонцев в Эстонии много лет усиливалась системой образования. До реформы, которая начала действовать в 2024-м, школы обучали либо на русском, либо на эстонском языках, хотя для поступления в вузы и работы в госучреждениях необходимы знания именно на эстонском.

Эстонский язык, близкий к финскому, славится своей сложностью – он имеет 14 падежей. Формально выпускники школ, сдавшие экзамен по-эстонски, могут претендовать на гражданство. Однако результаты языковых тестов до сих пор отражают социальную иерархию: люди описывают друг друга как «С1» или «В2» в зависимости от уровня владения эстонским.

«Существует большое и очевидное неравенство между русскоязычной и эстонскоговорящей общинами – в социальном капитале, зарплатах, образовании», – признает выросший в русскоязычной семье мэр Таллина Евгений Осиновский. Барьер в общении часто важнее языкового, говорит он и добавляет: «Если у тебя нет контактов с другой языковой группой, это ведет к нехватке доверия и разногласиям в базовых ценностях».

С 2022 года правительство Эстонии постепенно отграничивает страну от России. Прекращена выдача виз гражданам РФ, ограничена деятельность российского бизнеса, запрещена трансляция российских телеканалов, снесены советские памятники.

В парламенте Эстонии рассматривается закон о выводе русских православных церквей в стране из-под юрисдикции Московского патриархата. Школы должны полностью перейти на эстонский язык преподавания до 2030 года, но в городе Нарва для этого не хватает учителей эстонского. Самое заметное и одновременно противоречивое изменение: жители с российскими паспортами больше не смогут голосовать на местных выборах после кампании 2025-го.

Война на Украине объединила эстонцев, но разделила россиян в стране. Одни испытывают тяжесть симпатии к России, где остались родные, другие возмущены эстонским национализмом, кто-то защищает Путина или мечтает о братстве народов, как в прошлые времена, пишет The Economist. Младшие в основном открыто принимают украинских беженцев, многие из которых говорят по-русски. Жесткой привязки между паспортом и идеологией нет: в Эстонию россияне приезжали, чтобы избежать репрессий Путина.

Но определенная скрытая лояльность к России в российском сообществе сохраняется. Пропутинские и антиевропейские настроения в основном остаются в соцсетях или «на кухне».

Люди собрались на набережной между замком Германа и рекой Нарва в честь 9 мая во время празднования Дня Европы в Эстонии, 9 мая 2025 года. Фото Getty Images

Защита будущего и укрепление НАТО

Финны, соседи эстонцев с севера, – пример того, как меньшая по размеру страна может сопротивляться более сильному агрессору. Финляндия выстояла в Зимней войне 1939–1940 годов против СССР, сохранив независимость, несмотря на потерю территорий. С тех пор Финляндия десятилетиями строила сеть бомбоубежищ для населения. Эстонцы смотрят на них с грустью. «Люди волнуются, особенно те, кто постарше. Они часто спрашивают: «Где укрытия?». Мы ускоряем подготовку плана гражданской обороны», – говорит мэр Таллинна Евгений Осиновский. Государство устанавливает генераторы и определяет, какие супермаркеты и АЗС будут работать как кризисные центры.

Четыре года назад дискуссии об увеличении оборонного бюджета шли довольно живо. Теперь политики едины.

Путин утверждает, что вторжение в Украину – это «оборона от НАТО». Но эта агрессия только укрепила Альянс. Швеция и Финляндия, нейтральные во время холодной войны, поспешили присоединиться к НАТО. В то же время администрация президента США Дональда Трампа угрожает выйти из НАТО. «Мы, конечно, полагаемся на союзников. Мы верим в НАТО, – говорит министр обороны Эстонии Ханно Певкур.