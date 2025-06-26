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Под давлением Трампа. НАТО увеличивает расходы на оборону, но станет ли это спасительным шагом для Украины и Европы? Итоги саммита Альянса от NYT

Пересказ текста The New York Times
Forbes

4 хв читання

НАТО Україна оборона /Getty Images

Лидеры стран – членов НАТО на саммите Альянса 24–25 июня 2025 года в Гааге, Нидерланды Фото Getty Images

Страны – члены НАТО согласовали увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП и подтвердили приверженность статье 5 Альянса о коллективной безопасности. Главное из материала NYT – где в переговорах НАТО место Украины и какие финансовые возможности союзников

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24–25 июня в Гааге проходил саммит Североатлантического альянса. Европейские члены НАТО согласились повысить расходы на оборону для защиты от милитаризации России и получили от президента США Дональда Трампа публичное обещание о поддержке коллективной обороны Альянса.

С начала своего первого срока Трамп настаивал, чтобы союзники больше тратили на свою оборону. После однодневного заседания в Нидерландах участники НАТО согласились повысить свои военные расходы до 5% от ВВП стран к 2035 году.

Эта сумма состоит из 3,5% на традиционные военные нужды: войска, оружие, снаряды и ракеты, что существенно больше нынешней цели в 2%. Еще 1,5% придется на «смежные с военными» проекты: улучшение дорог и мостов, экстренной медицинской помощи, кибербезопасности и гражданской устойчивости.

Украинский вопрос

Украина на этом саммите фактически осталась в стороне, хотя президент Владимир Зеленский провел встречу с Трампом. Они должны были встретиться еще на прошлой неделе на саммите G7 в Канаде, но Трамп ее отменил, сославшись на необходимость вернуться в Вашингтон для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном. На пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте пообещал «продолжать поддерживать» Украину финансами и техникой.

В коротком коммюнике саммита не упомянуто о перспективе будущего членства Украины в НАТО, что, вероятно, стало жестом в сторону выступающего против этого Трампа, пишет NYT. Однако Рютте подчеркнул давнее обещание НАТО относительно присоединения Украины: «Мы поддерживаем Украину в ее стремлении к миру и продолжим помогать на ее необратимом пути к членству в НАТО».

«Саммит срежиссировали так, чтобы позаботиться о интересах безопасности союзников по НАТО, а уже потом – об Украине, – говорит NYT эксперт по вопросам Европы в Совете по международным отношениям Лиана Фикс. – В идеальном мире Украина и Россия должны были быть приоритетом саммита. Но в мире Дональда Трампа понятно, почему главные союзники поступили именно так».

Владимир Зеленский Дональд Трамп НАТО /Getty Images

Владимир Зеленский проводит встречу с Дональдом Трампом на саммите НАТО, 25 июня 2025 года Фото Getty Images

Приверженность статье 5 НАТО

Трамп давно пренебрежительно высказывается о союзниках по НАТО как о «безбилетниках», полагающихся на США для защиты, а вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет называли Европу обузой для американских оборонных ресурсов. Трамп даже публично размышлял о выходе из Альянса, но в этот раз остался доволен встречей в Гааге.

В кратком заявлении после саммита союзники еще раз подтвердили, что остаются верными принципу коллективной обороны по статье 5 договора НАТО. Трамп часто неохотно подтверждал преданность статьи 5, хотя в частных разговорах делал это чаще.

Марк Рютте выразил разочарование из-за постоянных вопросов о приверженности Трампа статье 5. Он призвал журналистов и политиков «прекратить волноваться».

Несмотря на высказывания члена Комитета по иностранным делам Сената США Кристофера Кунса о том, что «этот саммит войдет в историю как выдающийся», остальные участники отнеслись к результатам встречи скептически.

«Все главные вызовы остались вне повестки дня», – говорит NYT экс-директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности Торри Тауссиг. Не было никаких реальных решений для Украины, несмотря на четвертый год войны на суше в Европе, а также не было обсуждения будущей политики в отношении России или растущих вызовов со стороны Китая, добавила она.

Фридрих Мерц Марк Рютте НАТО /Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите НАТО в Гааге, 25 июня 2025 года Фото Getty Images

5% на оборону не всем по карману

Обязательство стран НАТО на саммите предполагает постепенное увеличение расходов на оборону до 5% за 10 лет, а это довольно длительный срок. Не все страны, вероятно, смогут этого добиться. Премьер-министр Испании Педро Санчес еще до саммита заявил, что его страна планирует тратить на оборону 2,1% ВВП – «ни больше, ни меньше».

Представители Словакии и Бельгии тоже дали понять, что для них эта планка в 5% недостижима. Рютте нашел компромисс и сформулировал договоренность так, что в коммюнике говорится о «союзниках», а не о «всех союзниках», поддержавших эту цифру.

Рютте также представил договоренность как победу Трампа, похвалив его за то, что заставил европейцев делать то, что нужно в их собственных интересах. Даже если расходы стран будут неравномерны, это все равно приведет к существенному росту военных расходов Европы. Есть надежда, что финансирование получат действительно критически важные направления – ПВО и спутниковая разведка, в которых сейчас США незаменимы. В 2029 году запланирован пересмотр расходов.

Педро Санчес НАТО /Getty Images

Премьер-министр Испании Педро Санчес говорит, что его страна будет тратить на оборону не больше и не меньше, чем 2,1% ВВП Фото Getty Images

Трамп распорядился провести ревизию расположения американских войск теперь и в будущем. Это, вероятно, повлияет на требования НАТО к каждому союзнику по количеству войск и оборудования, пишет NYT.

Несмотря на обещания, многим правительствам, особенно в Западной Европе, будет трудно убедить свои общества в том, что угроза их безопасности реальна и что деньги нужно тратить для сдерживания РФ. Это, по словам эксперта по европейской обороне в аналитическом центре Atlantic Council Рэйчел Риццо, и будет «моментом истины».

Скорость принятия решений тоже критическая. Разведки нескольких стран предупреждают об угрозе России для Европы уже через три-пять лет после окончания войны в Украине, по информации NYT. Согласие увеличить расходы на оборону должно быстро превратиться в реальные военные возможности, подчеркнула Риццо.

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