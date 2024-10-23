Референдум за ЕС в Молдове чуть не провалился. Почему ее европейское будущее оказалось под угрозой? Три вывода для Украины

Судьбу евроинтеграционного референдума в Молдове решили 11 600 голосов – всего на 0,6% больше участников плебисцита высказались за вступление страны в ЕС. Как Россия подрывает европейский путь соседа Украины?

На президентских выборах в Молдове 20 октября действующая проевропейская президент Майя Санду победила, получив 42,4% голосов, второй – кандидат пророссийской Партии социалистов Александр Стояногло с 25,9%. Судьба президентского кресла еще не решена – 3 ноября состоится второй тур. В нем победа Санду еще не гарантирована.

Однако большая драма развернулась вокруг евроинтеграционного референдума, который проходил параллельно. Только после учета голосов диаспоры на зарубежных участках чаши весов склонились к 50,38% – за вступление в ЕС.

Результат референдума должен быть одобрен Конституционным судом. После этого евроинтеграция станет частью Конституции Молдовы, которая вместе с Украиной в июне открыла переговоры о вступлении в ЕС.

Но в 2025-м Молдову ждут парламентские выборы – ключевые в стране, где именно парламент играет главную роль в формировании правительства.

Что привело к шаткой поддержке евроинтеграции в Молдове и какие выводы из этой истории должна сделать Украина?

Влияние России

Голосование в Молдове состоялось в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания со стороны России и ее прокси, заявил 21 октября представитель ЕС Петер Стано.

За три дня до выборов молдавская полиция сообщала о разоблачении схемы по вывозу сотен граждан Молдовы в Россию для обучения в организации уличных беспорядков. В ночь выборов Санду заявила, что 300 000 голосов хотели купить «преступные группы».

Россия потратила около €100 млн, пытаясь сорвать президентские выборы и референдум в Молдове, сказала вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимова в интервью Bloomberg.

Не все эти расходы были направлены на дезинформационные кампании, вероятно, они также использовались для подкупа избирателей, уточняет Лия Кифф, приглашенная старшая научная сотрудница в CSIS. «Инвестиции Кремля в гибридную войну в Молдове принесли дивиденды, – добавляет она. – Эти расходы почти наверняка повлияли на голоса избирателей».

Существенных доказательств подкупа пока не было, но Россия точно влияла на выборы, по крайней мере, пропагандой, говорит Сергей Герасимчук, исполнительный директор Совета внешней политики «Украинская призма». Он выделяет главные российские нарративы в Молдове перед референдумом:

если будем вести себя, как Украина, и будем двигаться в сторону ЕС, получим войну;

из-за движения в сторону ЕС Россия «прикрутит газ, электроэнергию» – Молдова обеднеет;

европейские ценности противоречат патриархальному молдавскому обществу;

в случае поддержки курса в ЕС усилится румынское влияние.

Кроме того, утверждалось, что интеграция в ЕС приведет еще и к потере земли в пользу иностранцев, закрытию церквей и принудительному изменению пола для детей, говорит Виктория Олари, исследовательница по Молдове в Atlantic Council Digital Forensic Research Lab.

«Российские дезинформационные кампании в Молдове эффективно связали европейскую интеграцию с угрозой войны, экономической нестабильностью и культурными потерями», – резюмирует она.

Президент Молдовы Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе, 20 октября 2024 года. Фото Getty Images

Социальный проигрыш Санду

Санду и правительство ее партии PAS столкнулись с серьезными проблемами во время нахождения у власти, констатирует Герасимчук. По экономике страны ударила пандемия, а после начала полномасштабной российско-украинской войны возникли проблемы в энергетике.

В 2022-м инфляция в Молдове достигла 28,6% по сравнению с 5,1% в 2021-м, по данным МВФ. В 2023-м снизилась до 13,8%, в 2024-м – ожидается на уровне 5%.

«Молдова зависит от России по вопросам газа и электроэнергии, – добавляет Герасимчук. – Попытки от этого избавиться имеют свою цену: сказываются на платежках и социальном положении наиболее незащищенных граждан».

Социальные вопросы стали основным козырем оппонентов Санду, говорит он. «Они привязали их и к идеям евроинтеграции, которые исповедует президент», – объясняет Герасимчук.

Пророссийские силы обладали многовекторной стратегией, добавляет Олари. Они убеждали голосовать против вступления в ЕС, в то же время призывали бойкотировать референдум и распространяли нарратив «не ко времени» среди умеренных проевропейских избирателей.

«Сателиты Москвы мобилизовали в кампанию «против» референдума как избирателей, открыто выступающих против вступления в ЕС, так и тех, кто не определился или умеренно настроен», – говорит аналитик.

Политические ошибки проевропейских сил

Опрошенные Forbes Ukraine аналитики выделяют и политические ошибки Санду и PAS.

Кампания по проведению референдума была размыта президентской. Основное внимание молдавские власти сосредоточили на обеспечении достаточной явки, а не на агрессивном продвижении идеи проголосовать «да» за вступление в ЕС, говорит Олари. Были слишком уверены в положительном результате, прогнозируемом социологами.

У PAS не было союзников в кампании с референдумом. Часть меньших проевропейских партий не поддержали кампанию. Другие призывали к бойкоту, считая референдум несвоевременным и попыткой Санду и PAS повысить свои рейтинги, добавляет Олари. Раскол в проевропейском лагере, эгоизм политиков и внутренняя неразбериха размыли кампанию референдума и повлияли на низкий результат, добавляет она.

Недостаточная работа с нацменьшинствами. Санду из-за конфликтов с местными властями полностью потеряла избирателей в традиционно пророссийской Гагаузии, говорит Герасимчук. Но за пророссийский вектор голосуют большинство национальных меньшинств в Молдавии. «Не только российское меньшинство, но и украинское и болгарское», – добавляет он.

Молодежь Молдовы принимает участие в марше по центру Кишинева по случаю празднования Дня Европы 9 мая 2024 года. Фото Getty Images

Уроки для Украины

Россия надеется, что Украина пойдет по «грузинскому сценарию», предупреждал на условиях анонимности проинформированный украинский чиновник. После прихода к власти в 2012 году лояльной к РФ «Грузинской мечты» вектор на евроинтеграцию в стране начал угасать.

Украинское общество более объединено в стремлении к членству в ЕС и более устойчиво к российской дезинформации, говорит Аманда Пол, старший политический аналитик и заместитель председателя программы «Европа в мире» в European Policy Centre. Однако украинскому правительству нужно будет выстроить сильную коммуникационную стратегию, советует она. Объяснять населению преимущества членства в ЕС, привлекать гражданское общество, локальных и низовых игроков.

Не стоит недооценивать способность России вмешиваться в общественное мнение и формировать предпочтения, предупреждает Олари. РФ постоянно нарабатывает тактику гибридной войны на примерах Молдовы и Грузии, а в основе ее стратегии – страх.

Украина должна сделать выводы из того, что произошло в Молдове, и инвестировать в лучшие практики информационной борьбы, говорит Лия Кифф из CSIS. Она предлагает по меньшей мере три шага:

pre-bunking – накануне событий публиковать материалы, которые развенчивают вероятные российские нарративы или помогут распознать вероятную дезинформацию или манипуляцию;

долгосрочные программы обучения людей распознавать пропаганду, особенно молодежи;

больше сотрудничать с Молдовой, чтобы предотвращать и сдерживать дезинформацию о членстве в ЕС.

Еще один урок – политический. Украине потребуется широкая коалиция европейских сил во избежание фрагментации, которая ослабила кампанию референдума в Молдове, говорит Олари. Но важно избежать ситуации, когда антирейтинг политиков будет перебрасываться на идею евроинтеграции, добавляет Герасимчук.