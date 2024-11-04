Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Разрыв между кандидатами превышает 10% (обновлено)

Во втором туре президентских выборов в Молдове побеждает действующая проевропейская президент Мая Санду после подсчета бюллетеней с 99,68% участков. Разрыв между нею и выдвиженцем пророссийской Партии социалистов Александром Стояногло превысил 10%. Такий результат выборов определила диаспора, свидетельствуют результаты Центральной избирательной комиссии.

Ключевые факты

Второй тур выборов президента Молдовы состоялся, сообщила ЦИК. По ее данным, в выборах приняли участие около 1,7 млн граждан, из которых более 320 000 – за рубежом. Явка достигла 54,27%.

После подсчета бюллетеней с 99,68% участков, действующая президент Молдовы Мая Санду набирает 55,68%, а выдвинутый пророссийской соцпартией Александр Стояногло – 44,65%.

Такой результат выборов определила диаспора. За границей (подсчитано 96% протоколов) за Санду проголосовали 82,58% избирателей (264 125 голосов), за Стояногло – 17,42% (55 730 голосов). На участках внутри Молдовы Стояногло получил 51,19% голосов, а Санду – 48,81%.

Санду поблагодарила за поддержку избирателей в Молдове и за границей. «Молдова, сегодня ты победила. Вместе мы показали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему», – написала она в соцсети X.

Контекст

Россия массово вмешивается во второй тур президентских выборов, заявил советник по национальной безопасности действующей президента Молдовы Маи Санду Станислав Секриеру в соцсети Х. «Попытка с высоким потенциалом исказить результат. Власть находится в состоянии повышенной готовности», – написал он.

В то же время полиция Молдовы зафиксировала в Молдове 126 нарушений, среди которых фотографирование избирательного бюллетеня, порча бюллетеней, несанкционированные предвыборные плакаты и тому подобное. В частности, правоохранители расследуют организованный подвоз избирателей на участки, где они должны были голосовать во втором туре президентских выборов, в стране и за рубежом.

В первом туре президентских выборов в Молдове, состоявшихся 20 октября, действующая проевропейская президент Мая Санду победила, получив 42,4% голосов, второй – кандидат пророссийской Партии социалистов Александр Стояногло с 25,9%.

После первого тура Санду обвинила «преступные группировки», работающие с «иностранными силами» в попытках подкупа избирателей.

Но большая драма развернулась вокруг евроинтеграционного референдума, который проходил параллельно. Только после учета голосов диаспоры на заграничных участках чаши весов склонились до 50,38% – за вступление в ЕС.

Результат референдума должен быть одобрен Конституционным судом. После этого евроинтеграция станет частью Конституции Молдовы, вместе с Украиной в июне открывшей переговоры о вступлении в ЕС.

Что привело к шаткой поддержке евроинтеграции в Молдове и какие выводы из этой истории должна сделать Украина, читайте в материале Forbes Ukraine.