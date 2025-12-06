Адміністрація Дональда Трампа зафіксувала в Стратегії нацбезпеки нову роль США у світі. Що це змінює для України? Спойлер – ЄС дісталось найбільше критики
Після повернення Дональда Трампа до Білого дому політика США щодо України та Європи зазнала великих змін. США замість бути головним партнером Києва стали медіатором перемовин із завершення війни. Європа – отримала порцію критики від США, нерівноправну торговельну угоду та зобов’язалась збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.
У ніч на 5 грудня адміністрація Трампа опублікувала нову Стратегію нацбезпеки США, яка пояснює ці зміни та глобальніше – нову роль та цілі Сполучених Штатів у світі.
