Потери российской армии в войне против Украины пересекли отметку в 1 млн. Как менялась динамика за годы войны и чего РФ достигла миллионной жертвой?

12 июня 2024 года потери РФ пересекли отметку в 1 млн погибшими и ранеными с начала полномасштабного вторжения в Украину, отчитался сегодня Генеральный штаб ВСУ.

Можно ли доверять этим данным? Документация утрат осложнена «туманом войны». Военные, с которыми общались журналисты Forbes Ukraine, неоднократно отмечали, что учет потерь противника ведется придирчиво, и без веских доказательств почти невозможно попасть в статистику.

Оценку потерь РФ, почти идентичную украинской, опубликовало Минобороны Британии. По их подсчетам, около 250 000 из 1 млн – это убитые или пропавшие без вести. Похожие данные ранее публиковал авторитетный аналитический центр CSIS и Deutsche Welle со ссылкой на чиновника НАТО.

Потери РФ являются рекордными со времен Второй мировой войны и в разы больше, чем в войнах в Афганистане и Чечне, отмечает CSIS. Что получила Россия такой ценой и способны ли миллионные потери остановить агрессию?

Как Россия потеряла миллион? Четыре пика

На 12 мая Россия контролирует 18,77% украинской территории, 11,5% из них она оккупировала после 24 февраля 2022 года, по данным Deep State. В абсолютных показателях: 113 3000 кв. км суммарно оккупировано, 69 400 кв. км – после начала полномасштабной войны.

Самым удачным с точки зрения соотношения потерь-достижений для врага стал 2022 год. За неполный 2022 год Россия потеряла в Украине 93 000 военнослужащих и захватила 10,5% территории. Цена оккупации – 1,4 потерянного военного на захват 1 кв. км, по подсчету Forbes Ukraine.

Тренд на рост потерь начался уже в сентябре 2022-го, тогда РФ впервые потеряла более 11 000 человек за месяц. Украина проводила контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях. Тренд на ежемесячный рост потерь продолжался вплоть до марта 2023-го – более 24 000.

Наименее результативным с точки зрения территориальных изменений для врага стал 2023 год. Украина проводила контрнаступление, которое не переломило ход войны. Но по итогам года площадь оккупированной территории все равно сократилась на 200 кв. км, а годовые потери РФ превысили 250 000 убитыми и ранеными.

Самыми кровопролитными для РФ стали первый и последний кварталы 2023-го – более 67 000 и более 81 000 потерь соответственно. В первом квартале враг направлял усилия на захват Бахмута, а в октябре – начал масштабное наступление на Авдеевку. За четыре месяца битвы за Авдеевку – потерял 47 000 военных, сообщал тогдашний командующий ОСУВ «Таврия» Александр Тарнавский.

Как Россия теряла миллион. Динамика потерь в войне против Украины Фото инфографика Алина Кохан

В 2024-м РФ оккупировала больше территорий, если не считать первые недели полномасштабной войны. Но почти за 3300 захваченных квадратных километров, или 0,5% территории Украины, враг потерял более 430 000 военных, цена 1 кв. км – 130 жизней.

В мае 2024-го – РФ потеряла 39 000 убитыми и ранеными – рекордный показатель на тот момент. В это время Россия наступала на Покровском направлении и пыталась расширить присутствие на севере Харьковщины.

Последний квартал 2024-го является рекордным по потерям для России и единственным, когда она каждые три месяца теряла более 40 000. Суммарные потери за эти три месяца — более 136 000 военнослужащих. Но потери этих месяцев не конвертировались в рост продвижений. Темпы оккупации украинской территории стабильно спадали с ноября 2024-го по март 2025-го. Цена оккупации 1 кв. км выросла до 208–288 военных в марте.

Это очень высокие потери, объяснял тогда Роберт Хэмилтон, полковник армии США в отставке и директор Евразийской программы FPRI. «Например, в Покровской операции в 2024-м, по моему подсчету, РФ теряла 154 убитыми и ранеными на каждый квадратный километр, – говорит он. – Это уже была потрясающая цифра».

За 5,5 месяца 2025-го РФ потеряла 209 000 военнослужащих и смогла оккупировать 1500 кв. км. За последние два месяца враг продвинулся в Сумской области, в то же время военные аналитики ожидают, что основным вектором летнего наступления России будут Покровск и Константиновка в Донецкой области.

Могут ли потери остановить Россию

«Я считал, что количество потерь, которые мы нанесли противнику, могут его остановить», – признавался на брифинге 26 декабря 2023 года тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный. Он называет это одной из главных ошибок.

«Такое количество (тогда было около 340 000. – Forbes) урона остановило бы любую страну, но не РФ, – говорил тогда Залужный. – К сожалению, таково отношение РФ к собственным людям».

Потери России погибшими в войне в Украине, Афганистане, Чечне и других конфликтах Фото CSIS

Среднемесячные потери РФ в январе-мае 2025 — 39 500 военных, по данным Генштаба. Этого недостаточно, чтобы заставить РФ уменьшить интенсивность боевых действий.

Сейчас враг ежемесячно привлекает от 40 000 до 50 000 военных, выплаты мобилизованным составляют $10 000, сообщил 27 мая президент Владимир Зеленский. Темпы мобилизации в украинскую армию – 25 000-27 000 человек в месяц.

«На самом деле Россию не волнуют такие человеческие потери. Что их действительно беспокоит, это жесткие санкции, особенно против российской нефти», — констатировал Зеленский 12 июня.