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Путин угрожает захватить от четырех до шести областей Украины. Это стоило бы России более 10 млн жертв и 24 года войны. Расчеты Forbes Ukraine

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

Россия стремится к наступлению и угрожает захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую, Сумскую и Харьковскую области. Реальна ли эта угроза и что может изменить динамику на фронте?

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Россия не стремится к миру и готовит силы для летней кампании на фронте – один из выводов переговоров между Украиной и Россией в Турции, которые не привели к прекращению огня. «Россия хотела бы вести переговоры одновременно с наступлением», – говорит собеседник в дипломатических кругах.

На встрече в Стамбуле возглавляемая Владимиром Мединским российская делегация требовала от Украины отдать четыре области, писал на Х корреспондент The Economist Оливер Кэрролл. Даже те территории, которые РФ не контролирует. В случае отказа угрожала «воевать вечно» и оккупировать еще и Харьковскую и Сумскую области.

Для Украины подобные требования неприемлемы, заявил президент Владимир Зеленский.

Для России – малореалистичный сценарий, подсчитал Forbes Ukraine.

Сколько лет и потерянных солдат стоили бы врагу такие цели? Могут ли темпы наступления РФ измениться?

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