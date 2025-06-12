Втрати російської армії у війні проти України перетнули позначку в 1 млн. Як змінювалась динаміка за роки війни та чого РФ досягла мільйонною жертвою?

12 червня 2024 року втрати РФ перетнули відмітку в 1 млн загиблими та пораненими від початку повномасштабного вторгнення в Україну, прозвітував сьогодні Генеральний штаб ЗСУ.

Чи можна довіряти цим даним? Документація втрат ускладнена «туманом війни». Військові, з якими спілкувалися журналісти Forbes Ukraine, неодноразово наголошували, що облік втрат противника ведеться прискіпливо, і без вагомих доказів майже неможливо потрапити в статистику.

Оцінку втрат РФ, майже ідентичну українській, опублікувало Міноборони Британії. За їхніми підрахунками, близько 250 000 з 1 млн – це вбиті або зниклі безвісти. Схожі дані раніше публікував авторитетний аналітичний центр CSIS та Deutsche Welle із посиланням на топпосадовця НАТО.

Втрати РФ є рекордними з часів Другої світової війни та в рази більші, ніж у війнах в Афганістані й Чечні, зазначає CSIS. Що здобула Росія такою ціною і чи здатні мільйонні втрати зупинити агресію?

Як Росія втратила мільйон. Чотири піки

На 12 травня Росія контролює 18,77% української території, 11,5% із них вона окупувала після 24 лютого 2022-го, за даними Deep State. В абсолютних показниках: 113 3000 кв. км сумарно окуповано, 69 400 кв. км – після початку повномасштабної війни.

Найвдалішим з погляду співвідношення втрат-здобутків для ворога став 2022 рік. За неповний 2022-й Росія втратила в Україні 93 000 військовослужбовців та захопила 10,5% території. Ціна окупації – 1,4 втраченого військового на захоплення 1 кв. км, за підрахунком Forbes Ukraine.

Тренд на зростання втрат почався вже у вересні 2022-го, тоді РФ вперше втратила понад 11 000 вояків за місяць. Україна проводила контрнаступ на Харківщині та Херсонщині. Тренд на щомісячне зростання втрат тривав аж до березня 2023-го – понад 24 000.

Найменш результативним з погляду територіальних змін для ворога став 2023-й. Україна проводила контрнаступ, який не переламав хід війни. Але, за підсумками року, площа окупованої території все одно скоротилась на 200 кв. км, а річні втрати РФ перевищили 250 000 вбитими й пораненими.

Найкровопролитнішими для РФ стали перший та останній квартали 2023-го – понад 67 000 та понад 81 000 втрат відповідно. У першому кварталі ворог спрямовував зусилля на захоплення Бахмуту, а в жовтні – почав масштабний наступ на Авдіївку. За чотири місяці битви за Авдіївку – втратив 47 000 військових, повідомляв тодішній командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Як Росія втрачала мільйон. Динаміка втрат у війні проти України Фото інфографіка Аліна Кохан

У 2024-му РФ окупувала найбільше територій, якщо не рахувати перші тижні повномасштабної війни. Але за майже 3300 захоплених квадратних кілометрів, або 0,5% території України, ворог втратив понад 430 000 військових, ціна 1 кв. км – 130 життів.

У травні 2024-го – РФ втратила 39 000 вбитими й пораненими – рекордний показник на той момент. У цей час РФ наступала на Покровському напрямку та намагалася розширити присутність на півночі Харківщини.

Останній квартал 2024-го наразі є рекордним за втратами для Росії та єдиним, коли вона кожні три місяці втрачала понад 40 000. Сумарні втрати за ці три місяці – понад 136 000 військовослужбовців. Але втрати цих місяців не конвертувались у зростання просувань. Темпи окупації української території стабільно спадали з листопада 2024-го до березня 2025-го. Ціна окупації 1 кв. км зросла до 208–288 військових у березні.

Це дуже високі втрати, пояснював тоді Роберт Гемілтон, полковник армії США у відставці та директор Євразійської програми FPRI. «Наприклад, у Покровській операції в 2024-му, за моїм підрахунком, РФ втрачала 154 убитими й пораненими на кожен квадратний кілометр, – каже він. – Це вже була приголомшлива цифра».

За 5,5 місяця 2025-го РФ втратила 209 000 військовослужбовців і змогла окупувати 1500 кв. км. За останні два місяці ворог просунувся на Сумщині, водночас військові аналітики очікують, що основним вектором літнього наступу Росії буде Покровськ та Костянтинівка на Донеччині.

Чи можуть втрати зупинити Росію

«Я вважав, що кількість втрат, яких ми завдали противнику, можуть його зупинити», – зізнавався на брифінгу 26 грудня 2023-го тодішній головком ЗСУ Валерій Залужний. Він називає це одною з головних помилок.

«Така кількість (тоді було близько 340 000. – Forbes) втрат зупинила б будь-яку країну, але не РФ, – казав тоді Залужний. – На жаль, таке ставлення РФ до власних людей».

Втрати Росії загиблими у війні в Україні, Афганістані, Чечні та інших конфліктах Фото CSIS

Середньомісячні втрати РФ у січні-травні 2025-го – 39 500 військових, за даними Генштабу. Це недостатньо, щоб змусити РФ зменшити інтенсивність бойових дій.

Зараз ворог щомісяця залучає від 40 000 до 50 000 військових, виплати мобілізованим сягають $10 000, повідомив 27 травня президент Володимир Зеленський. Темпи мобілізації до українського війська – 25 000-27 000 людей на місяць.

«Насправді Росію не хвилюють такі людські втрати. Що їх справді турбує, то це жорсткі санкції, особливо проти російської нафти», – констатував Зеленський 12 червня.