Пока Россия заявляет о готовности к переговорам с Украиной, на фронте разворачивается масштабное наступление. Армия РФ пытается полностью захватить Донецкую область и давит на северо-востоке страны. Все это на фоне растущего гуманитарного кризиса и нестабильной поддержки Украины со стороны Запада. Forbes Ukraine пересказывает главное с аналитики The Atlantic Council и The Washington Post .

Россия начала новую фазу наступления на Донбасс с целью полной оккупации Донецкой области – цели, которые Москва преследует с начала полномасштабного вторжения, говорят WP украинские военные и западные аналитики. Активизация боевых действий происходит на фоне стагнации дипломатических усилий. Американские посредники не добились прорыва, а Кремль игнорирует призывы Запада к немедленному прекращению огня, пишет WP.

Тишина на кремлевских условиях

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему верит в военную победу, считают американские аналитики. Несмотря на истощение экономических ресурсов и влияние санкций, Москва наращивает военное присутствие на востоке Украины. Лето 2025 года может стать решающим и, вероятно, последним шансом России на большой тактический прорыв, отмечает WP.

Донецкая область остается для Путина приоритетом с 2022 года, когда попытка армии РФ захватить Киев провалилась. В сентябре того же года он объявил регион – вместе с Запорожской, Херсонской и Луганской областями – частью России, несмотря на отсутствие полного контроля над одной из них.

Параллельно с эскалацией на фронте Москва продолжает декларировать готовность к миру, но только на своих условиях. Перемирие, как заявляют в Кремле, возможно только после разрешения «глубинных причин» конфликта.

16 мая в Стамбуле прошли прямые переговоры между украинской и российской делегациями. По итогам встречи стороны согласились подготовить меморандумы с изложением позиций по возможному мирному урегулированию, но никаких гарантий по поводу прекращения боевых действий пока нет.

Россия предложила провести второй этап переговоров в Стамбуле 2 июня и заявила, что подготовила меморандум, в котором изложено ее видение «всех аспектов надежного преодоления первопричин кризиса». Но украинская сторона призвала передать меморандум о прекращении огня раньше и не срывать переговоры.

«Российская сторона имеет еще не менее четырех дней до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ. Дипломатия должна быть содержательной, а новая встреча должна иметь результат», – отметил министр обороны Рустем Умеров.

Карта линии фронта на востоке Украины. Фото Институт изучения войны (ISW)

Ситуация на фронте

Россия уже оккупировала около 70% территории Донецкой области. Несмотря на сосредоточенность в Донецкой области, Кремль параллельно готовит атаки на северо-восточные области Украины – Сумщину и Харьковщину. Цель этих ударов, по оценкам аналитиков, – растянуть Силы обороны Украины и создать дополнительное давление на ВСУ, которые уже воюют на грани возможностей, отмечает WP.

«Россия будет пытаться сковать украинские силы вдоль всей линии фронта», – говорит The Washington Post аналитик Николай Белесков из Центра инициатив «Повернись живим». По его словам, главными целями в Донецком регионе остаются Покровск и Константиновка – города, за которые продолжаются бои уже почти год.

Константиновка пока не на грани падения, но для россиян она представляет стратегический интерес, добавляет Белесков. Он объясняет, что это «перспективное» для РФ направление, поскольку город можно атаковать с трех разных сторон.

Несмотря на перевыполнение плана мобилизации, армия РФ все еще не способна провести несколько масштабных наступательных операций одновременно, отмечают аналитики WP и украинские военные.

Яркий пример – Авдеевка. Чтобы захватить этот город в феврале 2024 года, армии РФ понадобилось 80 000 солдат и продолжительная осада. В настоящее время возле Сумской и Харьковской областей сосредоточено 125 000 российских военных, но этого недостаточно для захвата хотя бы одного областного центра, говорят WP в ГУР.

Скорее всего, эти силы используются для контролируемого продвижения вдоль границы с целью создания так называемых «буферных зон». Они должны обезопасить приграничные районы РФ от украинских атак, говорит WP представитель военной разведки Андрей Черняк.

Украинские военные сопротивляются, несмотря на контроль 70% Донецкой области россиянами. Фото Getty Images

В то же время, по словам Черняка, армия РФ обстреливает Харьков и Сумы, особенно последний областной центр. На 27 мая российские войска захватили четыре пограничных села, сообщил в Facebook глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Со своей стороны Украина придерживается оборонной стратегии, сформированной в 2024 году: удержание позиций и максимальное усложнение для армии РФ попыток прорыва, пишет WP. Эта стратегия критически зависит от внешней военной помощи.

Самая большая угроза для Украины сегодня – в нестабильности поставок оружия и боеприпасов из США. Европа же демонстрирует решительность. 26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о снятии всех ограничений на использование Украиной западного дальнобойного оружия вглубь территории России. А 29 мая заявил, что не исключает поставку Украине крылатых ракет Taurus. Но для этого понадобится несколько месяцев обучения украинским военным.

Кремль уже использовал заявление Мерца о снятии запрета в своей информационной кампании, обвинив Европу в срыве мирных переговоров.

Более 3,6 млн украинцев вынужденно покинули дома, по данным Управления ООН по координации гуманитарных дел Фото Getty Images

Новый виток гуманитарного кризиса

Если Запад не отреагирует оперативно, не направит новую военную помощь, не усилит санкции и не подтвердит свою долгосрочную поддержку, Украина может столкнуться с самым серьезным гуманитарным кризисом с начала полномасштабного вторжения, пишет The Atlantic Council.

Учитывая нынешнюю динамику и предыдущие волны перемещения украинцев, по меньшей мере 200 000 украинских гражданских, проживающих сейчас вблизи линии фронта, могут быть вынуждены покинуть свои дома до осени 2025 года, отмечают в аналитическом центре. Общественные организации в Украине уже более трех лет остаются главной опорой для внутренне перемещенных лиц – предоставляют жилье, еду, поддержку. Но еще одна волна миграции без внешней помощи может сломать их. Ситуация усугубилась после закрытия миссии USAID – одного из главных участников гуманитарного ответа на российское вторжение, отмечает The Atlantic Council.

В начале 2025 года в Украине насчитывалось более 3,6 млн внутренне перемещенных лиц, согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных дел. Большинство из них – женщины, дети, пожилые люди.

Этот кризис обостряет и международный контекст. Европейские государства постепенно сокращают программы временной защиты украинцев. Несмотря на формальное продление защиты от ЕС до марта 2026 года, на практике во многих странах стали сворачивать поддержку Украине, пишут The Atlantic Council. В американских СМИ появляется риторика о возможной репатриации украинцев, въехавших в страну после вторжения, отмечает аналитический центр.

Если украинские войска не смогут сдержать наступление армии РФ, гуманитарная система может рухнуть, добавляет The Atlantic Council. Волна в 200 000 переселенцев – это возможный удар по приграничным регионам, разрыв гуманитарных коридоров и хаос в европейских городах, еще не оправившихся от предыдущих миграционных кризисов.

У западных партнеров Украины еще есть время, чтобы предотвратить эту катастрофу. Хотя администрация президента США Дональда Трампа уже дала понять, что не планирует оказывать Украине дальнейшую военную помощь, США должны продолжить обмен разведданными и подтвердить готовность продавать Киеву оружие, пишет The Atlantic Council.

Европа должна не только ускорить передачу обещанного оружия, но и значительно расширить объемы его поставок, чтобы усилить позиции Украины на поле боя.