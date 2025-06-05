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Российская армия продвигается в Сумской области. Где ВСУ смогут остановить наступление? Спойлер: оккупация Сум маловероятна
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После вывода большей части украинских войск из Курской области долгое время приграничье Сумской области оставалось «серой» зоной. К середине мая под это определение подпадало около 180 кв. км области, или 1% от ее общей площади.
Однако в конце мая, после угроз Владимира Путина создать «буферную зону» на пограничных территориях Украины, Россия активизировала наступление.
С тех пор «серая» зона на картах DeepState начала превращаться в «красную» – оккупированную. Иногда вырастая на 20 кв. км в сутки.
Почему Россия продвигается в Сумской области, какие сценарии наступления возможны и почему это создает угрозу адской жизни в Сумах? Разбор Forbes Украина.
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