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«Россия – в очень слабой позиции, Трамп будет иметь жесткие отношения с Путиным». Курт Волкер – о вызовах и возможностях 2025 года. Интервью с бывшим представителем Трампа по Украине

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes
Татьяна Павлушенко /из личного архива
Татьяна Павлушенко
Forbes

8 хв читання

Курт Волкер, Дональд Трамп, Кіт Келлог, мирні перемовини /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Курт Волкер, спецпредставитель по Украине во время первой каденции Трампа Фото иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Какой политики ожидать от новой администрации Дональда Трампа? Рассказывает Курт Волкер

20 января в США заработает новая администрация Дональда Трампа. Его амбиция – быстро завершить войну между Украиной и Россией.

Прототип формулы мира пока только в апрельском плане Кита Келлога, спецпредставителя Трампа по Украине и РФ. Он включает создание демилитаризованных зон вдоль линии фронта, соглашение по безопасности со США с ратификацией в Сенате, но не членство Украины в НАТО.

Как этот план может меняться и как Трамп будет принуждать Россию к прекращению войны? Forbes Ukraine обсудил это с предшественником Келлога – Куртом Волкером, который был спецпредставителем по Украине во время первой каденции Трампа.

В интервью Волкер говорил о возможном урегулировании войны, экономической и военной слабости России и готовности Путина вести переговоры на невыгодных условиях. Спойлер: он остается оптимистом и верит в долгосрочную стабильность и независимость Украины.

О переговорах и рычагах Трампа

Трамп заявил, что видит небольшой прогресс на пути к миру. Какие признаки этого видите вы?

РФ – в очень слабой позиции. Они только что потеряли сателлита в Сирии. Их экономика в плохом состоянии: высокая инфляция и процентные ставки, они печатают рубли, им не хватает рабочей силы.

Армия – тоже в плохом состоянии. Не хватает людей, поэтому привозят солдат из Северной Кореи. Оборудование и боеприпасы тоже получают из КНДР и Ирана.

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