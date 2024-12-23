«Россия – в очень слабой позиции, Трамп будет иметь жесткие отношения с Путиным». Курт Волкер – о вызовах и возможностях 2025 года. Интервью с бывшим представителем Трампа по Украине

20 января в США заработает новая администрация Дональда Трампа. Его амбиция – быстро завершить войну между Украиной и Россией.

Прототип формулы мира пока только в апрельском плане Кита Келлога, спецпредставителя Трампа по Украине и РФ. Он включает создание демилитаризованных зон вдоль линии фронта, соглашение по безопасности со США с ратификацией в Сенате, но не членство Украины в НАТО.

Как этот план может меняться и как Трамп будет принуждать Россию к прекращению войны? Forbes Ukraine обсудил это с предшественником Келлога – Куртом Волкером, который был спецпредставителем по Украине во время первой каденции Трампа.

В интервью Волкер говорил о возможном урегулировании войны, экономической и военной слабости России и готовности Путина вести переговоры на невыгодных условиях. Спойлер: он остается оптимистом и верит в долгосрочную стабильность и независимость Украины.

О переговорах и рычагах Трампа

Трамп заявил, что видит небольшой прогресс на пути к миру. Какие признаки этого видите вы?

РФ – в очень слабой позиции. Они только что потеряли сателлита в Сирии. Их экономика в плохом состоянии: высокая инфляция и процентные ставки, они печатают рубли, им не хватает рабочей силы.

Армия – тоже в плохом состоянии. Не хватает людей, поэтому привозят солдат из Северной Кореи. Оборудование и боеприпасы тоже получают из КНДР и Ирана.