«Росія – у дуже слабкій позиції, Трамп матиме жорсткі відносини з Путіним». Курт Волкер – про виклики та можливості 2025 року. Інтерв’ю з колишнім представником Трампа з питань України

20 січня у США почне працювати нова адміністрація Дональда Трампа. Його амбіція – швидко завершити війну між Україною та Росією.

Прототип формули миру поки є лише в квітневому плані Кіта Келлога – спецпредставника Трампа з України та РФ. Він включає створення демілітаризованих зон уздовж лінії фронту, безпекову угоду зі США з ратифікацєю в Сенаті, але не членство України в НАТО.

Як цей план може змінюватися та як Трамп примушуватиме Росію до припинення війни? Forbes Ukraine обговорив це з попередником Келлога – Куртом Волкером, який був спецпредставником із питань України за першої каденції Трампа.

В інтерв’ю Волкер говорив про можливе врегулювання війни, економічну й військову слабкість Росії та готовність Путіна вести переговори на невигідних умовах. Спойлер: він залишається оптимістом і вірить у довгострокову стабільність та незалежність України.

Про переговори та важелі Трампа

Трамп заявив, що бачить невеликий прогрес на шляху до миру. Які ознаки цього бачите ви?

РФ – у дуже слабкій позиції. Вони щойно втратили сателіта у Сирії. Їхня економіка у поганому стані: висока інфляція та відсоткові ставки, вони друкують рублі, їм не вистачає робочої сили.

Армія – теж у поганому стані. Не вистачає людей, тому привозять солдатів із Північної Кореї. Обладнання та боєприпаси теж отримують із КНДР та Ірану.