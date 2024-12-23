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«Росія – у дуже слабкій позиції, Трамп матиме жорсткі відносини з Путіним». Курт Волкер – про виклики та можливості 2025 року. Інтерв’ю з колишнім представником Трампа з питань України

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes
Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes

8 хв читання

Курт Волкер, Дональд Трамп, Кіт Келлог, мирні перемовини /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Курт Волкер, спецпредставник із питань України за першої каденції Трампа Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Якої політики чекати від нової адміністрації Дональда Трампа? Розповідає Курт Волкер

20 січня у США почне працювати нова адміністрація Дональда Трампа. Його амбіція – швидко завершити війну між Україною та Росією.

Прототип формули миру поки є лише в квітневому плані Кіта Келлога – спецпредставника Трампа з України та РФ. Він включає створення демілітаризованих зон уздовж лінії фронту, безпекову угоду зі США з ратифікацєю в Сенаті, але не членство України в НАТО.

Як цей план може змінюватися та як Трамп примушуватиме Росію до припинення війни? Forbes Ukraine обговорив це з попередником Келлога – Куртом Волкером, який був спецпредставником із питань України за першої каденції Трампа. 

В інтерв’ю Волкер говорив про можливе врегулювання війни, економічну й військову слабкість Росії та готовність Путіна вести переговори на невигідних умовах. Спойлер: він залишається оптимістом і вірить у довгострокову стабільність та незалежність України.

Про переговори та важелі Трампа

Трамп заявив, що бачить невеликий прогрес на шляху до миру. Які ознаки цього бачите ви?

РФ – у дуже слабкій позиції. Вони щойно втратили сателіта у Сирії. Їхня економіка у поганому стані: висока інфляція та відсоткові ставки, вони друкують рублі, їм не вистачає робочої сили.

Армія – теж у поганому стані. Не вистачає людей, тому привозять солдатів із Північної Кореї. Обладнання та боєприпаси теж отримують із КНДР та Ірану.

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