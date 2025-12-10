Колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус, який висвітлює зовнішню політику США, описав принципи , що лежать в основі можливого мирного врегулювання війни між Росією та Україною. Forbes Ukraine переказав головне з його аналізу – від перспектив вступу України в ЄС до економічної відбудови після війни

Як має виглядати мир для України? Суверенна держава з надійно захищеними кордонами, міжнародними гарантіями безпеки та перспективою членства в Європейському Союзі. Мирна угода також передбачає масштабну відбудову за підтримки США та Європи.

Попри жорстоку манеру ведення переговорів президентом США Дональдом Трампом і його помітну незрозумілу прихильність до Росії, за оцінками американських, українських і європейських посадовців, можливість укласти мирну угоду, яка буде включати ці принципи, стає ближчою.

Трамп може зірвати процес, якщо надто сильно тиснутиме на президента України Володимира Зеленського та європейських союзників України, провокуючи продовжувати боротьбу. Щоб цього не сталося, зараз саме час для Трампа заспокоїти Україну та Європу, а не намагатися змусити укласти компромісну угоду.

Додаткові труднощі створює й нова Стратегія нацбезпеки США, у якій Трамп намагається балансувати між демократичною Європою та автократичною Росією, що викликає стурбованість у європейського істеблішменту.

Попри це, мирна ініціатива Трампа має певні перспективи. Хоча члени переговорної групи США Джаред Кушнер та Стів Віткофф бізнесмени, а не дипломати, але вони розуміють, що найкращий захист для України полягає у поєднанні гарантованої безпеки та майбутнього економічного процвітання. Вони також усвідомлюють, що весь план зазнає невдачі, якщо Зеленський не зможе донести його до втомленого, але відважного українського народу.

Переговори між Україною та США тривають, і наразі обговорюється три основні документи: мирний план, гарантії безпеки та план для економічного відновлення країни. Хоча процес ще далеко не завершений, Україна разом з європейськими партнерами планує представити набір змін до цих документів.

У цьому контексті обговорюються різні ідеї, які мають на меті забезпечити безпеку України та її економічне відродження після війни.

Вступ до ЄС

Одним з основних елементів перемовин є пришвидшення вступу України до ЄС, який влада у Вашингтоні пропонує здійснити вже до 2027 року. Таке рішення не лише сприятиме інвестиціям і торгівлі, а й стане політичним утвердженням України як європейської демократії.

Ця війна за своєю суттю точиться навколо того, чи може Україна стати європейською країною. Кремль же історично заперечує саме право України бути частиною європейської спільноти, тому швидка її інтеграція розглядається як стратегічна перемога Києва. Попри сумніви деяких держав-членів ЄС, зокрема Угорщини, адміністрація Трампа вважає, що може усунути політичні бар’єри.

Нові гарантії безпеки

Іншим ключовим елементом потенційної угоди є надання Сполученими Штатами гарантії безпеки України, подібні до статті 5 НАТО. Мова про двосторонній договір, який передбачатиме жорстку відповідь США у випадку, якщо Росія знову порушить домовленості.

Окремі гарантії безпеки готують і європейські держави. Хоча деякі формулювання в новій Стратегії нацбезпеки США викликають занепокоєння щодо міцності НАТО, американська сторона наполягає, що розвідка та оборонне співробітництво з Україною залишаються незмінними.

Збройні сили без зовнішніх обмежень

Суверенітет України буде захищений. Але продовжуються дискусії стосовно делікатних питань, наприклад, стосовно обмеження чисельності української армії. Зараз тривають переговори щодо збільшення початкової пропозиції США з розміру армії України з 600 000 до 800 000 солдатів, що наближається до того рівня, який Україна могла б мати після завершення війни.

Київ категорично відкидає будь-які конституційні чи формальні ліміти стосовно чисельності ЗСУ, на яких наполягає Москва і виступає за гнучку модель, що дозволить за потреби посилювати армію за рахунок Національної гвардії чи інших структур.

Демілітаризована зона

Планується створити демілітаризовану зону вздовж усієї лінії припинення вогню, від Донеччини на північному сході до Запорізької та Херсонської областей на півдні.

За цією демілітаризованою зоною буде розташована глибша зона, в якій будуть заборонені важкі озброєння. Лінія буде ретельно контролюватися, подібно до демілітаризованої зони, що розділяє Північну та Південну Корею.

Територіальні компроміси

Найскладнішим питанням залишаються територіальні компроміси. Росія вимагає, щоб Україна погодилася відмовитися від частини території Донбасу, яка наразі є під українським контролем.

Американські переговорники натякають, що ці території можуть бути втрачені на полі бою найближчими місяцями. Українська сторона наголошує, що президент Зеленський не має права поступатися територією.

Одним із можливих виходів може стати так званий корейський варіант, коли країна юридично претендує на всі свої землі, але фактична лінія розмежування визнається тимчасовою.

Запорізька АЕС – під міжнародним чи американським контролем

Обговорюється також передання Запорізької АЕС під міжнародне або навіть американське управління. Для Києва цей варіант міг би стати додатковим інструментом стримування російського тиску, будь-яка загроза атомній станції означала б прямий ризик для Сполучених Штатів.

Економічне відновлення та інвестиції

Економічна частина потенційної угоди зосереджується на масштабній відбудові України. Йдеться про використання щонайменше $100 млрд із понад $200 млрд російських активів, заморожених у Європі. Сума може зрости.

Крім того, ведуться переговори з керівником BlackRock Ларрі Фінком про відновлення ідеї Українського фонду розвитку, який міг би залучити до $400 млрд інвестицій. До процесу планують долучати Світовий банк та американський бізнес.

Паралельно Трамп прагне створити схожу модель реконструкції й для Росії, виходячи з припущення, що економічно інтегровані держави менше схильні до війни.

Щоб ця мирна угода мала шанс на успіх, вона повинна бути прийнятною насамперед для українського народу. Якщо Вашингтон надто сильно тиснутиме на Київ або намагатиметься нав’язати рішення, які громадяни України сприймуть як несправедливу капітуляцію, війна триватиме.

Для України мир має містити переконливі гарантії безпеки та реальні перспективи розвитку, які виправдають навіть важкі компроміси. І саме від того, наскільки збалансованою буде угода, залежить, чи завершиться війна, чи перейде в нову небезпечну фазу.