Черговий кролик із капелюха Ілона Маска? Інвестори активно вкладаються у SpaceX, вартістю $350 млрд. Чи оправданий такий бум?

Хоча розчарування навколо діяльності Ілона Маска та відомства DOGE сильно вдарило по акціях Tesla, SpaceX досі залишається на висоті в очах інвесторів як найбільш коштовна приватна компанія світу. Однак економічні реалії та фізичні обмеження передачі інтернет-зʼєднання з космосу можуть зіпсувати цей позитивний настрій

Освоєння інших планет — недешева ціль. Саме тому Ілон Маск, після створення дешевших ракет у SpaceX, вирішив заробляти на їхньому використанні, запустивши супутникову мережу Starlink для продажу широкосмугового інтернету в сільській місцевості. «Starlink — це наш спосіб фінансувати подорожі на Марс», – написав він торік у своїй соцмережі X.

Starlink досяг блискучих результатів. У березні, менш ніж за п’ять років після старту сервісу, він досяг позначки у 5 млн користувачів – удвічі більше, ніж мали провідні гравці супутникового інтернету Viasat і Hughes у свої найкращі часи. Оптимістичні прогнози щодо Starlink – одна з головних причин, чому інвестори активно вливають кошти у SpaceX. У грудні 2024-го її вартість сягнула $350 млрд під час продажу частки інсайдерів – це зробило SpaceX найдорожчою приватною компанією у світі.

Ця оцінка загалом утримується на вторинному ринку і цього року, попри те, що акції Tesla впали на 55% від піку в середині грудня на тлі слабких продажів і хвилі критики за роботу Маска в адміністрації Дональда Трампа та його симпатії до правих націоналістів у Європі.

Утім, дехто побоюється, що і SpaceX може зіткнутися з жорсткою реальністю, адже потенціал Starlink може бути переоцінений. Як і у випадку з Tesla, це частково питання того, наскільки інвестори вірять у великі ідеї Маска та готові закривати очі на фінансові показники. «Він продовжує витягувати кроликів із капелюха – вірите ви в це чи ні – з його роботами, автопілотом, містом на Марсі чи планами в галузі ШІ, – каже незалежний телеком-консультант Тім Фаррар. – Але я не думаю, що сам по собі Starlink у його нинішньому вигляді та з реалістичними темпами зростання здатен виправдати таку оцінку».

Ракета Falcon 9 SpaceX з кількома супутниками Starlink злітає у космос з бази Vandenberg SFB, 18 березня 2024 року в Муррієті. Фото Getty Images

Раптове прискорення

Ракети, звісно, захоплюють, але ринок запуску вантажів у космос не є великим — від $10 до $15 млрд на рік. Прибутки також не надто великі. Натомість телекомунікації — це інша справа. Завдяки Starlink компанія SpaceX намагається зайняти частку ринку вартістю понад $1 трлн на рік.

SpaceX швидко створила сузірʼя з 7100 супутників на низькій орбіті Землі — 62% всіх активних космічних апаратів, що зараз обертаються навколо планети, за даними космічного спостерігача з Гарварду Джонатана МакДауелла. Starlink заробляє, надаючи інтернет-доступ літакам і кораблям, а також продаючи військову версію під назвою Starshield з функціями безпечного звʼязку та спостереження.

Крім того, Starlink конкурує з такими компаніями, як AST SpaceMobile і Globalstar, щоб забезпечити мобільний звʼязок в ізольованих районах. Але її найбільший потенціал — у сфері високошвидкісного домашнього інтернету. За оцінками дослідницької компанії Quilty Space, саме цей сегмент забезпечить 63% виторгу Starlink у 2025 році.

SpaceX не розкриває фінансові показники, але Кріс Квілті, засновник Quilty Space, оцінює, що у 2025 році виторг Starlink зросте на 58% – до $12,3 млрд. Це зробить його одним із найшвидших бізнесів, які досягли десятизначних обсягів. «Це приголомшливі цифри», – каже він. Президентка SpaceX Гвінн Шотвелл наприкінці 2024 року заявила, що Starlink вже став прибутковим.

Аналітики Morgan Stanley під керівництвом давнього прихильника Tesla Адама Джонаса прогнозують компанії ще амбітніші результати: у 2030 році SpaceX досягне $65 млрд виторгу та $16 млрд чистого прибутку, при цьому на Starlink припаде 72% та 82% відповідно.

Вони також вважають, що темпи зростання SpaceX до 2026 року можуть виправдати подвоєння нинішньої оцінки компанії у $350 млрд – якщо порівнювати з мультиплікаторами, які інвестори дають великим і швидкозростаючим публічним компаніям, як-от розробнику креативного ПЗ Adobe чи виробнику хірургічних роботів Intuitive Surgical.

Але ці оптимістичні прогнози ігнорують деякі суттєві обмеження, з якими стикається Starlink. Її супутники просто не здатні обслуговувати велику кількість користувачів інтернету в густонаселених районах, а в сільських регіонах попит обмежений через високу ціну за сервіс, яку можуть дозволити собі лише обрані. Starlink ще не запустила свої послуги в багатьох країнах Африки та Азії, де збільшується розрив між бідними та багатими ще більше, ніж у більшості ринків, які вона обслуговує.

У багатших країнах, де компанія може встановлювати вищі ціни, можливості для розширення можуть бути обмежені. Тим часом конкуренти, зокрема компанія Amazon мільярдера Джеффа Безоса, готуються до запуску своїх сервісів.

«Оцінка не відповідає технічним реаліям супутникового сузірʼя», — сказав Пʼєр Ліонне, економіст європейської торгової асоціації Eurospace.

Антена Starlink на даху будинку в Гараре, Зімбабве, Африка. Фото Getty Images

Вузький пучок

Уявіть сигнал, який супутники Starlink передають користувачам, як промінь ліхтарика: чим ближче супутник до Землі, тим вужчий цей промінь – а отже, більше таких променів може вміститись на певній площі. Наразі Starlink не здатен обслуговувати велику кількість клієнтів одночасно.

Starlink може обслуговувати лише одного-двох користувачів на квадратний кілометр, за оцінками телеком-консультанта Тіма Фаррара. У багатьох регіонах мережа вже перевантажена – зокрема, в околицях Лондона та між Сіетлом і Портлендом. Компанія подала заявки до регуляторів на зниження орбіти супутників і розширення діапазону радіочастот, проте такі кроки, ймовірно, зустрінуть спротив.

SpaceX також обіцяє суттєве покращення продуктивності з новим поколінням супутників V3, які мають запускатися надважкою ракетою Starship, що ще в розробці. За словами компанії, V3 зможуть передавати у 10 разів більше даних, ніж попередні V2 mini. Але навіть якщо це дозволить підняти щільність обслуговування до 10 користувачів на квадратний кілометр, цього замало для міст. У Нью-Йорку, наприклад, Starlink зможе обслуговувати приблизно 7000 домогосподарств на тлі населення у 8 млн.

Саме міста приносять найбільший прибуток. Максимально доступний ринок для Starlink у 125 країнах і територіях, де він працює разом із конкурентами, становить лише 15–20 млн користувачів, за оцінкою Ліонне з Eurospace. Саме стільки людей мають дохід, достатній для оплати послуг.

«Ми не побачимо ситуації, коли Starlink зароблятиме на десятках або сотнях мільйонів користувачів у країнах, що розвиваються», – каже консультант Фаррар.

SpaceX ще не отримала дозволу на запуск сервісу в низці країн, зокрема в Індії. Але навіть там, попри найбільше населення у світі – 1,4 млрд людей – потенціал менший, ніж здається, зазначає Ліонне. Лише 3% індійських домогосподарств мають дохід понад $35 000 на рік. Отже, потенційна аудиторія для Starlink – лише частина цих 3%, які ще не мають доступу до інтернету, ймовірно, кілька мільйонів домогосподарств. «Помітна цифра, але не революційна», – додає Ліонне.

Антена супутникової широкосмугової системи Starlink в Куп’янську, 7 квітня 2024 року. Фото Getty Images

Та й заробити на цьому важко: вартість широкосмугового інтернету в Індії стартує з $12 на місяць. У США стандартний тариф Starlink коштує $120. Щоб здобути ринкову частку в Індії та інших країнах Глобального Півдня, компанії доводиться суттєво знижувати ціни.

«Starlink заробляє переважно в США, Канаді та Австралії, де може брати високу плату, – каже Фаррар. – Не буде такого, що прибутки раптом почнуть іти з країн, що розвиваються».

Ціноутворення – ключове питання для SpaceX, з огляду на великі витрати на створення і запуск супутників. До кінця 2023 року на Starlink витратили понад $10 млрд, каже президентка компанії Гвінн Шотвелл. Додатково користувачі мають купувати термінали, які, за оцінками аналітиків, компанія продає майже без прибутку – по $350–600.

У багатих країнах теж залишається мало простору для зростання. Якщо новітні супутники Starlink справді відповідатимуть очікуванням, компанія зможе конкурувати з кабельними і телеком-провайдерами в передмістях США – максимум за «кілька відсотків» ринку широкосмугового інтернету, вважає Фаррар. Але тільки за умови різкого зниження цін. Середній рахунок за домашній інтернет у США становить $78 на місяць, пише американське медіа CNET. До того ж більшість наземних провайдерів пропонують вищу швидкість. У березні SpaceX зробила перший крок до зниження тарифів у США, запустивши у 14 штатах повільніший lite-тариф за $80 на місяць.

За оцінками Quilty Space, середній виторг Starlink з одного користувача у 2024 році становив $95 на місяць. У 2025 очікується падіння до $91 через розширення в Азії та Африці.

Маск ніколи не обіцяв, що Starlink буде масовим гравцем на телеком-ринку. «Starlink не становить загрози для телекомів. Я хочу, щоб це було максимально зрозуміло: це не так», – сказав він на супутниковій конференції у 2020 році. Тоді він оцінив потенціал бізнесу як «до $30 млрд на рік».

Morgan Stanley прогнозує, що до 2030 року виручка Starlink сягне $48 млрд. Фаррар – менш оптимістичний і називає ймовірну цифру $20 млрд.

Вашингтон проти решти світу

SpaceX може виграти мільярди на нових федеральних контрактах за адміністрації Дональда Трампа. Серед них доступ до державних субсидій на розвиток інтернету в сільській місцевості, яких компанія була позбавлена за президента Джо Байдена. У 2024 році уряд США забезпечив приблизно чверть доходів Starlink, за оцінкою Quilty Space.

Але водночас компанія ризикує втратити мільярдні контракти за кордоном через тісні зв’язки Маска з Трампом і ізоляціоністську політику нової адміністрації у сфері оборони та торгівлі.

У відповідь на американські мита уряд канадської провінції Онтаріо скасував контракт зі Starlink на $68 млн, який передбачав підключення віддалених будинків і бізнесів до швидкісного інтернету. А Італія зупинила переговори щодо потенційної угоди на $1,5 млрд про захищений урядовий зв’язок через обурення загрозами відключити Starlink в Україні.

Президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск, який очолює DOGE в Адміністрації президента США. Фото Getty Images

Конкуренція на орбіті

Напруженість навколо Starlink може стати шансом для конкурентів, яким важко було наздогнати SpaceX, і водночас стимулювати уряди до запуску власних супутникових угруповань, як це вже роблять Тайвань та Євроcоюз, щоб не бути надто залежними від Маска і США.

Акції Eutelsat, яка управляє супутниковою мережею OneWeb на низькій орбіті, різко зросли цього року, оскільки ЄС розглядає її як альтернативу Starlink в Україні. Французька компанія також може отримати італійський контракт, який планувався для SpaceX. Класичні гравці – SES і Viasat – за даними ЗМІ також ведуть переговори з європейськими урядами про заміну Starlink.

Китай працює одразу над трьома альтернативними угрупованнями. Найпросунутіше з них – державна компанія SpaceSail – вже запустила 90 супутників з запланованих 15 000 до 2030 року. І активно просуває сервіс за межами Китаю: вже підписані угоди про надання послуг у Бразилії, Казахстані та Малайзії – саме там, де Starlink і Маск мають політичні труднощі.

Але найбільша комерційна загроза може йти від Amazon. Компанія планує запустити власне сузірʼя зі 3200 супутників під назвою Kuiper. Як друга у світі за виручкою, Amazon має колосальні ресурси для цього проєкту – від грошових резервів до інфраструктури Amazon Web Services і доступу до урядових та комерційних клієнтів. Перші 27 супутників компанія планує вивести на орбіту вже цього тижня за допомогою ракети United Launch Alliance.

Ракета United Launch Alliance Atlas V із Amazon Project Kuiper готується до запуску перших супутників із космічного стартового комплексу 41 (Space Launch Complex 41), 9 квітня 2025-го, мис Канаверал

Шлях на Марс

Starship є ключовим елементом оптимістичного прогнозу для Starlink та для SpaceX загалом. Ця величезна ракета, останні два випробувальні запускі якої завершилися вибухами під час польоту, має приблизно в чотири рази більшу вантажопідйомність, ніж ракета Falcon 9 від SpaceX. SpaceX розробила свій супутник V3, щоб скористатися цими можливостями. Він у три рази важчий за попередню версію, V2 mini, і зможе передавати в 10 разів більше даних — 1 Терабіт за секунду.

SpaceX планує завантажити в Starship 60 супутників V3. Це дозволить вивести на орбіту в 20 разів більше пропускної здатності за кожен запуск порівняно з Falcon 9, заповненим супутниками V2 mini. До всього, супутники SpaceX мають термін служби лише пʼять років, тож незабаром компанії доведеться замінити багато старих апаратів.

Якщо Starship справді знизить вартість запуску і підвищить ефективність, як обіцяє Маск, це може відкрити нову фазу росту космічної економіки – туризм, виробництво в космосі, тимчасові орбітальні станції. Президентка компанії SpaceX Гвінн Шотвелл, яка стала мільярдеркою завдяки інвесторському ажіотажу, впевнена, що Starship ще більше підніме вартість SpaceX. «Я думаю, що саме Starship зробить нас однією з найцінніших компаній у світі, – сказала вона на інвестконференції у листопаді. – Ми навіть не можемо уявити, як Starship змінить людство і життя людей. Це буде найцінніша частина SpaceX».

Та економіст Ліонне не бачить короткострокового попиту, який би виправдовував подібні прогнози. Окрім Starlink, попит на запуск телекомунікаційних супутників залишається стабільним. SpaceSail не використовує ракети SpaceX, а Amazon планує лише 3 із 80 запусків на Falcon 9. Для спостереження за Землею потрібно небагато супутників. А космічний туризм? Навіть якщо запуск коштуватиме $100 за кілограм, квиток на одну людину обійдеться щонайменше у $100 000 – враховуючи масу життєзабезпечення. «Хто за це платитиме?» – питає Ліонне.

Зрештою, інвестувати у компанії Маска – це питання віри, каже засновник Quilty Space Кріс Квілті. Він згадує, як один провідний керівник інвестфонду вирішив вкластися у SpaceX на етапі, коли її вартість перевищила $100 млрд. «Він просто сказав: «Я не збираюся витрачати час, щоби пояснювати цю оцінку, – згадує Квілті зі сміхом. – Традиційні метрики тут не працюють».