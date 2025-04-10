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Очередной кролик из шляпы Илона Маска? Инвесторы активно вкладываются в SpaceX стоимостью $350 млрд. Оправдан ли такой бум?

Forbes USA
Forbes

9 хв читання

SpaceX Falcon 9 Starlink /Getty Images

Запуск одной из ракет SpaceX Falcon 9 Фото Getty Images

Хотя разочарование вокруг деятельности Илона Маска и ведомства DOGE сильно отразилось на акциях Tesla, SpaceX до сих пор остается на высоте в глазах инвесторов как наиболее дорогая частная компания мира. Однако экономические реалии и физические ограничения передачи интернет-соединения из космоса могут испортить это позитивное настроение

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Освоение других планет – недешевая цель. Именно поэтому Илон Маск после создания более дешевых ракет в SpaceX решил зарабатывать на их использовании, запустив спутниковую сеть Starlink для продажи широкополосного интернета в сельской местности. «Starlink – это наш способ финансировать путешествия на Марс», – написал он в прошлом году в своей соцсети X.

Starlink достиг блестящих результатов. В марте, менее чем через пять лет после старта сервиса, он достиг отметки в 5 млн пользователей – вдвое больше, чем у ведущих игроков спутникового интернета Viasat и Hughes в свои лучшие времена. Оптимистичные прогнозы в отношении Starlink – одна из главных причин, почему инвесторы активно вливают средства в SpaceX. В декабре 2024-го ее стоимость достигла $350 млрд при продаже доли инсайдеров – это сделало SpaceX самой дорогой частной компанией в мире.

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